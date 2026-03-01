Lamine Yamal dominon La Ligën: Shifrat që po rrëzojnë rekordet e Fantasy-t

BARCELONË – Lamine Yamal nuk është më thjesht një talent premtues, por po shndërrohet në forcën dominuese të futbollit spanjoll. Sulmuesi 18-vjeçar i Barcelonës, pas shënimit të "hat-trick"-ut të tij të parë në karrierë, është kurorëzuar si lojtari më i mirë i kampionatit për sa i përket mesatares së pikëve në platformën zyrtare Movistar Fantasy MARCA.
Me një mesatare prej 11.8 pikësh për ndeshje, Yamal ka lënë pas yllin e Real Madridit, Kylian Mbappé, i cili aktualisht mban kuotën 11.6. Edhe pse sulmuesi francez udhëheq me numrin e golave të shënuar (23 kundrejt 13 të spanjollit), Lamine Yamal po rezulton një "makinë" e pandalshme falë kontributit të gjithanshëm në fushë. Performanca e tij vlerësohet lart për shkak të driblimeve të suksesshme, asisteve, rasteve të krijuara dhe pasimeve kyçe që ndryshojnë rrjedhën e lojës.
Rikthimi i tij në formën optimale vjen pas kalimit të problemeve fizike me pubalgjinë, periudhë gjatë së cilës lojtari pranoi se nuk ndjehej i lumtur në fushë. "Tani buzëqesh dhe jam i kënaqur duke luajtur," u shpreh numri 10 i blaugranave pas ndeshjes kundër Villarrealit, ku vetëm në një sfidë grumbulloi 23 pikë.
Aktualisht, vlera e tregut për talentin katalanas është rritur në 84.3 milionë euro. Kur duhen edhe 12 javë nga mbyllja e sezonit, gara për fronin e lojtarit më të mirë në Spanjë mbetet e hapur, por statistikat e fundit anojnë dukshëm nga ana e 18-vjeçarit, i cili po tregon një maturi dhe efikasitet të rrallë për moshën e tij.
