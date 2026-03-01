Irani drejt tërheqjes nga Botërori 2026? Federata vë në dyshim pjesëmarrjen pas sulmeve

TEHERAN – Republika Islamike e Iranit ka vënë në pikëpyetje serioze pjesëmarrjen e kombëtares së saj të futbollit në Kampionatin Botëror 2026, i cili pritet të mbahet në SHBA, Kanada dhe Meksikë. Presidenti i Federatës Iraniane të Futbollit, Mehdi Taj, deklaroi zyrtarisht se situata aktuale e bën thuajse të pamundur fokusin te sporti.
Përmes një prononcimi për portalin sportiv Varzesh3, Taj theksoi se pas bombardimeve të fundit nga SHBA dhe Izraeli, atmosfera rreth ekipit kombëtar ka ndryshuar rrënjësisht. "Ajo që është e sigurt është se pas këtij sulmi, nuk mund të pritet që ne ta presim me shpresë Kupën e Botës," u shpreh ai, duke lënë të kuptohet se një tërheqje e mundshme është në tavolinë.
Kalendari i rrezikuar në Grupin G
Irani është në Grupin G të këtij Botërori, ku sipas kalendarit zyrtar duhet të zhvillojë këto takime:
15 qershor: Kundër Zelandës së Re (Los Angeles)
21 qershor: Kundër Belgjikës (Los Angeles)
26 qershor: Kundër Egjiptit (Seattle)
Tensionet politike dhe pasiguria e FIFA-s
Situata është rënduar më tej pas vrasjes së Udhëheqësit Suprem, Ajatollah Ali Khamenei, e cila ka zhytur vendin në pasiguri politike. Paralelisht me konfliktin ushtarak, tifozëve iranianë u është ndaluar hyrja në territorin e Shteteve të Bashkuara, duke e bërë pjesëmarrjen e Iranit edhe më komplekse nga ana logjistike dhe diplomatike.
Nga ana tjetër, FIFA nuk ka dhënë ende një vendim përfundimtar për statusin e Iranit në këtë kompeticion. Në një deklaratë të shkurtër, organi më i lartë i futbollit botëror u mjaftua duke thënë se po monitoron me vëmendje zhvillimet në rajon. Megjithatë, presioni po rritet, pasi koha deri në nisjen e turneut më 11 qershor po ngushtohet dhe çdo ndryshim në grupe do të kërkonte rregullime të mëdha në skemën e turneut.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd