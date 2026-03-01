Kombinati nën pushtetin e mbeturinave: Ish-TEC-i shndërrohet në landfill të paligjshëm

TIRANË – Hapësira përreth ish-Termocentralit (TEC) të Kombinatit në kryeqytet është shndërruar në një vendgrumbullim masiv dhe të paligjshëm mbeturinash. Denoncimet e fundit nga qytetarët dhe pamjet e siguruara nga terreni pasqyrojnë një situatë alarmante mjedisore, ndërkohë që institucionet përgjegjëse mbeten në heshtje.
Sipas raportimeve, në këtë zonë hidhen vazhdimisht mbetje urbane, inerte ndërtimi dhe materiale të tjera të rrezikshme. Grumbujt e plehrave janë krijuar pranë koshave të papastruar, duke u shtrirë në një sipërfaqe të gjerë dhe duke krijuar një vatër infeksioni në mes të zonës së banuar.
Shqetësimi i banorëve për shëndetin publik Banorët e Kombinatit shprehen se situata është përkeqësuar ndjeshëm gjatë javëve të fundit. Me rritjen e temperaturave, era e rëndë dhe prania e mbetjeve po e bëjnë jetesën e përditshme të papërballueshme. Ata ngrenë alarmin për rrezikun e përhapjes së epidemive dhe ndotjen e tejskajshme të ajrit dhe tokës.
Thirrje për ndërhyrje urgjente
Pavarësisht denoncimeve të vazhdueshme, deri më tani nuk ka pasur asnjë lëvizje nga autoritetet vendore apo inspektoratet mjedisore për pastrimin e territorit. Banorët kërkojnë masa të menjëhershme, që përfshijnë:
Pastrimin e plotë të mbetjeve të grumbulluara.
Vendosjen e tabelave ndaluese dhe rrethimin e zonës.
Monitorim të vazhdueshëm për të ndaluar mjetet që shkarkojnë inerte në mënyrë të paligjshme.
Ndërsa projektet e mëdha infrastrukturore promovohen në qendër të qytetit, realiteti në periferi si ajo e Kombinatit dëshmon një neglizhencë sistematike ndaj standardeve bazë të higjienës dhe menaxhimit të mbetjeve.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd