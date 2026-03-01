Shuhet parodisti i njohur Mane Lumani: Humbje për artin dhe humorin shqiptar

VLORË – Arti shqiptar ka humbur një nga ikonat e tij më të spikatura. Është ndarë nga jeta në moshën 79-vjeçare aktori i mirënjohur Mane Lumani, anëtar i pandashëm i grupit legjendar “4 Parodistët e Vlorës”. Lumani mbetet një figurë qendrore e humorit, i cili për dekada me radhë u shndërrua në simbol të buzëqeshjes për publikun shqiptar.
Karriera e tij nisi në vitin 1974 si aktor amator, por talenti i rrallë për imitimin dhe interpretimin bëri që ai të bëhej shpejt pjesë e elitës skenike. Bashkë me Agron Hoxhën, Afrim Agalliun dhe Muhamet Likën, ai formoi kuartetin që revolucionarizoi parodinë shqiptare, duke ndërthurur satirën inteligjente me ironinë ndaj realitetit shoqëror dhe politik.
Pavarësisht suksesit të jashtëzakonshëm, jeta e Lumanit u shënua nga një sfidë e rëndë shëndetësore. Që prej vitit 2004, aktori humbi aftësinë e të folurit pas një ndërhyrjeje kirurgjikale për shkak të një mase tumorale në fyt, ku iu hoqën kordat zanore. Megjithatë, kjo pengesë nuk e zbehu figurën e tij në sytë e publikut; ai mbeti një artist i respektuar që komunikonte përmes trashëgimisë së pasur që la pas.
Mane Lumani do të kujtohet për elegancën dhe finesën që i dha skenës së Vlorës dhe mbarë Shqipërisë. Humori i tij, i ndërtuar mbi zgjuarsinë dhe kritikën e hollë, mbetet një pjesë e artë e historisë së kulturës shqiptare. Ndarja e tij nga jeta mbyll një kapitull të rëndësishëm të estradës, por vepra e tij do të jetojë gjatë në memorien kolektive.
