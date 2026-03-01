Fitoi BBVK, Londrimi me lot në sy: S’ka rëndësi prej nga vjen!

Pas përfundimit të spektaklit kryesor, “Post Big Brother” u rikthye edhe për edicionin e katërt të Big Brother VIP Kosova, duke mbledhur edhe një herë së bashku banorët e këtij sezoni. Episodi special u realizua brenda shtëpisë së famshme, aty ku u zhvillua gjithë rrugëtimi i tyre, duke sjellë emocione të forta dhe momente reflektimi.
Banorët ndanë përjetimet e tyre nga eksperienca në lojë, duke folur hapur për sfidat, marrëdhëniet dhe vendimet që i shoqëruan gjatë qëndrimit në shtëpi.
Atmosfera ishte e ngarkuar emocionalisht, me lot, buzëqeshje dhe rrëfime të sinqerta për gjithçka që ndodhi para dhe pas kamerave.
Fituesi i këtij sezoni, Londrim Mekaj, u shfaq dukshëm i emocionuar gjatë fjalës së tij. Ai theksoi se suksesi vjen nga besimi në vetvete dhe nga ndjekja e ëndrrave, pavarësisht prejardhjes apo rrethanave. “Nuk ka rëndësi kush je apo nga vjen.
Thjesht ndiqe ëndrrën, sepse një ditë ajo realizohet”, u shpreh ai.
Në renditjen finale, vendi i dytë i takoi Elijona Binakaj, e ndjekur nga Ludo Lee në vendin e tretë.
Klodian Mihaj u rendit i katërti, ndërsa Hygerta Sako përfundoi e pesta.
Edicioni i katërt i Big Brother VIP Kosova u karakterizua nga emocione të forta, situata të papritura dhe shumë surpriza, duke lënë gjurmë te publiku dhe duke u cilësuar si një nga sezonet më të komentuara.
