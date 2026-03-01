Donjeta Sadiku shpallet kampione: Medalje e artë për Kosovën në turneun prestigjioz të boksit

SOFJE – Boksierja kosovare, Donjeta Sadiku, ka shënuar një sukses historik duke fituar medaljen e artë në edicionin e 77-të të kampionatit ndërkombëtar "Strandja 2026", që u zhvillua në Sofje të Bullgarisë. Në finalen e kategorisë deri në 60 kg, Sadiku mposhti boksieren braziliane Rebeca De Santos pas një përballjeje tejet intensive.
Dominimi i boksieres kosovare u konfirmua nga vlerësimi i jurisë, ku pas tre raundeve të forta, tre nga pesë gjyqtarët i dhanë avantazhin Sadikut me rezultatet 29-28 dhe 30-27. Ky triumf bën që Donjeta Sadiku të mbrojë me sukses titullin e fituar vitin e kaluar, duke u konfirmuar si një nga emrat më të rëndësishëm të boksit amator në arenën ndërkombëtare.
Rrugëtimi i saj drejt të artës ishte i padiskutueshëm. Përpara finales, ajo eliminoi në gjysmëfinale egjiptianen Ayyad Yomna, ndërsa në fazat paraprake shënoi fitore bindëse 5-0 ndaj çekes Barbora Maxova dhe ukrainases Veronika Korets.
Turneu "Strandja" konsiderohet si më i vjetri dhe ndër më prestigjiozët në Evropë, duke mbledhur elitën botërore të boksit. Me këtë fitore të dytë radhazi, Donjeta Sadiku lartëson sërish flamurin e Kosovës, duke u bërë sportistja e parë nga vendi që arrin të dominojë këtë kompeticion për dy vite rresht.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd