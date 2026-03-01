Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Përfshihet nga flakët baza ameriikane në Erbil
Transmetuar më 01-03-2026, 20:32

ERBIL – Një pjesë e bazës ushtarake amerikane në aeroportin e Erbilit, në veri të Irakut, është përfshirë nga flakët mbrëmjen e sotme pas një sulmi të koordinuar me raketa balistike dhe dronë. Raportet e para nga vendngjarja tregojnë se objektivi kryesor i goditjes ka qenë një depo armatimi, gjë që ka shkaktuar shpërthime të njëpasnjëshme dytësore.

Pamjet e publikuara në mediat sociale tregojnë shtëllunga të mëdha tymi dhe zjarri që ngrihen mbi territorin e bazës. Dëshmitarët okularë raportojnë për shpërthime të fuqishme që janë dëgjuar në të gjithë qytetin e Erbilit, ndërsa në zonën e aeroportit janë dëgjuar edhe të shtëna me armë zjarri pas goditjeve ajrore.

Përgjegjësinë për këtë sulm e ka marrë grupi i rezistencës islamike irakiane i njohur si “Ashab Al-Kahf”. Sipas pretendimeve të tyre, disa dronë kamikazë kanë goditur me saktësi objektivat brenda perimetrit ushtarak të forcave amerikane.

Kjo bazë ka qenë shënjestër e sulmeve të ngjashme edhe në vitin 2020, por vëzhguesit ushtarakë vlerësojnë se operacioni i sotëm është në një shkallë shumë më të gjerë dhe me pasoja më të rënda materiale. Deri më tani, nuk ka një konfirmim zyrtar nga Pentagoni lidhur me numrin e mundshëm të viktimave apo shkallën e saktë të dëmeve në pajisjet ushtarake. Situata në Irakun Verior mbetet tejet e tensionuar, ndërsa autoritetet po punojnë për izolimin e vatrave të zjarrit në aeroport.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...