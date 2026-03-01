Përfshihet nga flakët baza ameriikane në Erbil

ERBIL – Një pjesë e bazës ushtarake amerikane në aeroportin e Erbilit, në veri të Irakut, është përfshirë nga flakët mbrëmjen e sotme pas një sulmi të koordinuar me raketa balistike dhe dronë. Raportet e para nga vendngjarja tregojnë se objektivi kryesor i goditjes ka qenë një depo armatimi, gjë që ka shkaktuar shpërthime të njëpasnjëshme dytësore.
Pamjet e publikuara në mediat sociale tregojnë shtëllunga të mëdha tymi dhe zjarri që ngrihen mbi territorin e bazës. Dëshmitarët okularë raportojnë për shpërthime të fuqishme që janë dëgjuar në të gjithë qytetin e Erbilit, ndërsa në zonën e aeroportit janë dëgjuar edhe të shtëna me armë zjarri pas goditjeve ajrore.
Përgjegjësinë për këtë sulm e ka marrë grupi i rezistencës islamike irakiane i njohur si “Ashab Al-Kahf”. Sipas pretendimeve të tyre, disa dronë kamikazë kanë goditur me saktësi objektivat brenda perimetrit ushtarak të forcave amerikane.
Kjo bazë ka qenë shënjestër e sulmeve të ngjashme edhe në vitin 2020, por vëzhguesit ushtarakë vlerësojnë se operacioni i sotëm është në një shkallë shumë më të gjerë dhe me pasoja më të rënda materiale. Deri më tani, nuk ka një konfirmim zyrtar nga Pentagoni lidhur me numrin e mundshëm të viktimave apo shkallën e saktë të dëmeve në pajisjet ushtarake. Situata në Irakun Verior mbetet tejet e tensionuar, ndërsa autoritetet po punojnë për izolimin e vatrave të zjarrit në aeroport.
Multiple loud explosions heard in #Erbil this evening. Videos circulating on Social media suggest that some of the drones hit their targets at the US military base inside there airport. An Iraqi Islamic resistance group called "Ashab Al-Kahf" أصحاب الكهف claimed the attack. pic.twitter.com/E7TU6xPoGA— Hoshang Waziri هوشنك وزيري (@HoWaziri) March 1, 2026
Local media in the #Kurdistan Region confirm that the image currently circulating on social media is not from #Erbil. pic.twitter.com/dCifyjf8MJ— Dr. Abdulrahman Hamdi (@AbdHamdi73) March 1, 2026
