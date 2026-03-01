Tragjedia në Iran: Shkon në 165 numri i viktimave nga goditja e shkollës së vajzave

Situata në Lindjen e Mesme mbetet tejet e tensionuar pas një sulmi të përgjakshëm që ka tronditur qytetin e Minabit në Iran. Sipas informacioneve të fundit, numri i viktimave nga goditja e një shkolle vajzash ka arritur në 165 persona, duke shënuar një nga incidentet më të rënda civile në kohët e fundit.
Detaje nga sulmi në Minab Raportohet se institucioni arsimor, i cili ndodhej vetëm 600 metra larg një baze të rëndësishme të Gardës Revolucionare Islamike (IRGC), është goditur nga tre raketa radhazi. Shpërthimet kanë shkaktuar dëme katastrofike në ndërtesë, duke bërë që numri i viktimave të rritet orë pas ore.
Pavarësisht shifrave tronditëse që vijnë nga burimet brenda Iranit, organizatat ndërkombëtare të lajmeve theksojnë se verifikimi i pavarur mbetet i vështirë. Kjo ndodh për shkak të kufizimeve të rrepta që autoritetet iraniane u vendosin mediave të huaja dhe aksesit të limituar në zonat e konfliktit.
Reagimi i IDF-së dhe ndërkombëtarëve Në lidhje me këtë ngjarje, një zëdhënës i Forcave të Mbrojtjes të Izraelit (IDF) ka reaguar zyrtarisht, duke deklaruar se ushtria izraelite nuk ka dijeni për asnjë operacion të kryer në atë zonë specifike.
Nga ana tjetër, Departamenti i Shtetit në SHBA dhe agjencitë e tjera inteligjente po punojnë intensivisht për të verifikuar rrethanat e incidentit. Komuniteti ndërkombëtar po ndjek me shqetësim situatën, ndërsa pritet që ky sulm të rritë edhe më tej tensionet diplomatike dhe ushtarake në rajon.
Spekulimet për Mahmoud Ahmadinejad Ndërkohë që vëmendja është te tragjedia në Minab, qarkulluan lajme edhe për një atentat të mundshëm ndaj ish-presidentit iranian, Mahmoud Ahmadinejad. Megjithatë, zyra e tij ka reaguar menjëherë duke i mohuar këto pretendime dhe duke i cilësuar si të pavërteta lajmet për vdekjen e tij.
