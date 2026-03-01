Shpërthejnë emocionet në ‘Big Brother’: Selin dhe Gimbo sqarohen pas puthjes së papritur

TIRANË – Atmosfera brenda shtëpisë më të famshme në Shqipëri është përfshirë nga diskutime të shumta pas një momenti intim që ka tërhequr vëmendjen e publikut. Selin dhe Gimbo kanë vendosur të sqarojnë situatën mes tyre, pas puthjes që ky i fundit i "rrëmbeu" banores teksa ndodheshin në dhomën e gjumit.
Gjatë një bisede të sinqertë, ku nuk munguan as përqafimet, Selin u shpreh se reagimi i saj fillestar nuk rrodhi nga ndonjë ndjenjë turpi, por nga dëshira që gjërat mes tyre të zhvillohen në mënyrë organike. Ajo theksoi se nuk i mungon ndjeshmëria ndaj Gimbos, por kërkon që veprimet e tyre të mos kushtëzohen nga dinamikat e mbrëmjeve "Prime" apo situatave të jashtme.
Nga ana tjetër, Gimbo nuk e fshehu pendesën për veprimin e tij të nxituar. Ai pranoi para partneres në lojë se këtë herë ishte udhëhequr nga instinkti dhe jo nga logjika, duke i kërkuar ndjesë nëse e kishte bërë të ndihej keq.
Selin e mbylli sqarimin duke e siguruar se acarimi i saj ishte momental dhe erdhi si pasojë e befasisë, duke lënë të kuptohet se raporti i tyre mbetet i hapur për zhvillime të mëtejshme. Ky afrim i ri mes dyshes duket se ka krijuar një tjetër rrjedhë në lojën e tyre, duke mbajtur pezull kureshtjen e ndjekësve për hapat e radhës.
