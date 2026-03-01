Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Shpërthejnë emocionet në ‘Big Brother’: Selin dhe Gimbo sqarohen pas puthjes së papritur
Transmetuar më 01-03-2026, 18:34

TIRANË – Atmosfera brenda shtëpisë më të famshme në Shqipëri është përfshirë nga diskutime të shumta pas një momenti intim që ka tërhequr vëmendjen e publikut. Selin dhe Gimbo kanë vendosur të sqarojnë situatën mes tyre, pas puthjes që ky i fundit i "rrëmbeu" banores teksa ndodheshin në dhomën e gjumit.

Gjatë një bisede të sinqertë, ku nuk munguan as përqafimet, Selin u shpreh se reagimi i saj fillestar nuk rrodhi nga ndonjë ndjenjë turpi, por nga dëshira që gjërat mes tyre të zhvillohen në mënyrë organike. Ajo theksoi se nuk i mungon ndjeshmëria ndaj Gimbos, por kërkon që veprimet e tyre të mos kushtëzohen nga dinamikat e mbrëmjeve "Prime" apo situatave të jashtme.

Nga ana tjetër, Gimbo nuk e fshehu pendesën për veprimin e tij të nxituar. Ai pranoi para partneres në lojë se këtë herë ishte udhëhequr nga instinkti dhe jo nga logjika, duke i kërkuar ndjesë nëse e kishte bërë të ndihej keq.

Selin e mbylli sqarimin duke e siguruar se acarimi i saj ishte momental dhe erdhi si pasojë e befasisë, duke lënë të kuptohet se raporti i tyre mbetet i hapur për zhvillime të mëtejshme. Ky afrim i ri mes dyshes duket se ka krijuar një tjetër rrjedhë në lojën e tyre, duke mbajtur pezull kureshtjen e ndjekësve për hapat e radhës.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...