Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Shigjetari, horoskopi i plotë mujor, mars 2026 nga Paolo Fox
Transmetuar më 01-03-2026, 18:32

Horoskopi mujor i Paolo Fox për mars 2026

Lexoni prognozën e detajuar të muajit mars 2026 nga Paolo Fox. Çfarë sjellin yjet në dashuri, punë, mirëqenie dhe fat gjatë këtij muaji.

Shigjetari

Për ju është e rëndësishme të keni pranë një person me të cilin ndani emocione pozitive. Marsi ju jep një shtysë më shumë, sidomos me ardhjen e pranverës më 20 mars.

Do të ndjeni se keni një objektiv të qartë dhe më shumë energji për ta realizuar. Saturni është kthyer në pozicion të favorshëm dhe pesha kryesore u hoq muajin e kaluar, por ka ende disa detaje për t’u sistemuar.

Gjysma e dytë e muajit është më e mirë për punën. Nuk është në natyrën tuaj të kërkoni favore apo ndërhyrje për të firmosur marrëveshje, dhe bëni mirë që prisni që të tjerët të tregojnë vlerësim.

Megjithatë, nëse duhet të bëni një kërkesë apo të caktoni një takim, mos prisni – lëvizni të parët. Ditët 19 dhe 20 janë më të favorshmet.

Në dashuri, muaji është i hapur për gjithçka. Qoftë një lidhje e lehtë, qoftë një histori serioze, mund të gjeni atë që kërkoni.

Çiftet që e duan njëri-tjetrin, por nuk e kanë zyrtarizuar marrëdhënien, mund ta bëjnë tani.

Nga korriku do të keni edhe mbështetjen e fortë të Jupiterit, ndaj marsi është nisja e një pranvere dhe vere që ju çon më lart.

Për horoskopin ditor, javor e mujor klikoni këtu

Shënim i noa.al: Horoskopi nuk synon të zëvendësojë në asnjë mënyrë informacionin shkencor të dhënë nga mjekë dhe specialistë të fushave përkatëse. Nëse keni nevojë për këshilla të caktuara, ju rekomandojmë të kontaktoni një profesionist. Astrologjia merret me lëvizjet e yjeve dhe planetëve, megjithatë, në asnjë mënyrë noa.al nuk nxit vendime të bazuara mbi horoskopin.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...