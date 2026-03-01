Shigjetari, horoskopi i plotë mujor, mars 2026 nga Paolo Fox

Horoskopi mujor i Paolo Fox për mars 2026
Lexoni prognozën e detajuar të muajit mars 2026 nga Paolo Fox. Çfarë sjellin yjet në dashuri, punë, mirëqenie dhe fat gjatë këtij muaji.
Shigjetari
Për ju është e rëndësishme të keni pranë një person me të cilin ndani emocione pozitive. Marsi ju jep një shtysë më shumë, sidomos me ardhjen e pranverës më 20 mars.
Do të ndjeni se keni një objektiv të qartë dhe më shumë energji për ta realizuar. Saturni është kthyer në pozicion të favorshëm dhe pesha kryesore u hoq muajin e kaluar, por ka ende disa detaje për t’u sistemuar.
Gjysma e dytë e muajit është më e mirë për punën. Nuk është në natyrën tuaj të kërkoni favore apo ndërhyrje për të firmosur marrëveshje, dhe bëni mirë që prisni që të tjerët të tregojnë vlerësim.
Megjithatë, nëse duhet të bëni një kërkesë apo të caktoni një takim, mos prisni – lëvizni të parët. Ditët 19 dhe 20 janë më të favorshmet.
Në dashuri, muaji është i hapur për gjithçka. Qoftë një lidhje e lehtë, qoftë një histori serioze, mund të gjeni atë që kërkoni.
Çiftet që e duan njëri-tjetrin, por nuk e kanë zyrtarizuar marrëdhënien, mund ta bëjnë tani.
Nga korriku do të keni edhe mbështetjen e fortë të Jupiterit, ndaj marsi është nisja e një pranvere dhe vere që ju çon më lart.
Shënim i noa.al: Horoskopi nuk synon të zëvendësojë në asnjë mënyrë informacionin shkencor të dhënë nga mjekë dhe specialistë të fushave përkatëse. Nëse keni nevojë për këshilla të caktuara, ju rekomandojmë të kontaktoni një profesionist. Astrologjia merret me lëvizjet e yjeve dhe planetëve, megjithatë, në asnjë mënyrë noa.al nuk nxit vendime të bazuara mbi horoskopin.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
