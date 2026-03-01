Akrepi, horoskopi i plotë mujor, mars 2026 nga Paolo Fox

Horoskopi mujor i Paolo Fox për mars 2026
Lexoni prognozën e detajuar të muajit mars 2026 nga Paolo Fox. Çfarë sjellin yjet në dashuri, punë, mirëqenie dhe fat gjatë këtij muaji.
Akrepi
Marsi nis mirë: Marsi është në favorin tuaj dhe Mërkuri bëhet shumë aktiv, sidomos pas datës 20 kur rikthehet në lëvizje të drejtë. Dielli ju favorizon deri në fillim të pranverës.
Pika më e ndjeshme mund të jetë menaxhimi i familjes dhe çështjeve shtëpiake, përfshirë edhe familjen e origjinës.
Nëse keni pasur shqetësime fizike ose keni pasur një person që ju ka sjellë probleme, është normale të jeni shpërqendruar. Tani keni nevojë për më shumë qetësi.
Megjithatë, ka konfirmime. Gjysma e parë e vitit është kyçe: jo se e dyta nuk vlen, por tani është koha për të lëvizur fort, që më pas të përfitoni nga çfarë keni ndërtuar.
Prandaj marsi, prilli, maji dhe qershori janë muaj shumë të rëndësishëm për punën: për të firmosur marrëveshje, për të bërë pakte dhe për të hedhur hapa që sjellin stabilitet.
Për dashurinë: marsi, në mënyrë specifike, nuk është muaji më i fortë për dashuri krejt të reja, por kush ka një lidhje e mban.
Kush ka probleme ose kërkon lidhje jo shumë të rënda e “me kohë të pjesshme”, ka më shumë mundësi.
Jeta intime forcohet nga aspektet e mira të Marsit dhe Jupiterit, ndaj mund të ketë një rast të mirë për t’u shfrytëzuar.
