Peshorja, horoskopi i plotë mujor, mars 2026 nga Paolo Fox

Horoskopi mujor i Paolo Fox për mars 2026
Lexoni prognozën e detajuar të muajit mars 2026 nga Paolo Fox. Çfarë sjellin yjet në dashuri, punë, mirëqenie dhe fat gjatë këtij muaji.
Peshorja
Marsi për Peshoren sjell sfida në punë. Dashuria mbetet e rëndësishme, por këtë muaj dalin përpara prioritete të tjera: siguria financiare dhe profesionale.
Mund ta keni të vështirë të kuptoni si të ecni më tej, edhe nëse në shkurt keni marrë një shpërblim, vlerësim apo rezultat të mirë.
Është gjendje e përkohshme, por ka një detaj: nëse erdhën “çmimet”, ndoshta u desh t’i ndani me të tjerët, ndërsa ju do të donit më shumë vëmendje vetëm për veten.
Jupiteri dhe Saturni në pozicion jo të favorshëm tregojnë ndryshim të fortë edhe në mënyrën si silleni.
Nëse më parë kërkonit vëmendje në mënyrë më të drejtpërdrejtë, tani po ecni me mënyra më diplomatike dhe më të buta.
Në punë ka riforcime: dikush ka ndërruar ekip apo rol vitin e kaluar. Nuk pendoheni për zgjedhjet, por herë pas here ndjeni ankth.
Mos lejoni që kjo tension të ndikojë te dashuria. Marsi shtyn çështjet praktike përpara me vendosmëri, por në marrëdhënie duhet të kuptoni qartë ku qëndroni dhe ku doni të shkoni.
Ditë si 12, 13, dhe sidomos 20–21 mars sjellin përballje që duhet menaxhuar me shumë kujdes emocionalisht dhe në komunikim.
