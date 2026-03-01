Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Luani, horoskopi i plotë mujor, mars 2026 nga Paolo Fox
Transmetuar më 01-03-2026, 18:25

Horoskopi mujor i Paolo Fox për mars 2026

Lexoni prognozën e detajuar të muajit mars 2026 nga Paolo Fox. Çfarë sjellin yjet në dashuri, punë, mirëqenie dhe fat gjatë këtij muaji.

Luani

Sa më shumë që afrohet vera, aq më shumë rriten mundësitë që të ndiheni dhe të ecni më mirë. Marsi hap pranverën, por sidomos sjell risi në dashuri.

Së fundmi është bërë e qartë: Luani nuk kënaqet me lidhje “të lehta”. Kur dikush ju vjen pas pa asnjë sfidë, humbni interesin.

Ju tërheqin më shumë njerëzit që dinë të ruajnë distancën, që nuk zbulohen menjëherë dhe që ju bëjnë të doni t’i fitoni.

Me ardhjen e pranverës, shumë nga “betejat” në dashuri mund t’i fitoni. Por kujdes: mos e futni krenarinë shumë në mes.

Mos prisni pafund “kush do të shkruajë i pari” apo “kush do të japë shenjë”. Kur ka ndjenja të vërteta, lojërat e forcës nuk vlejnë. Nga 6 marsi,

Venusi sjell takime dhe emocione. Ditë si 10, 19 dhe 20 marsi mund të sjellin pasion, afrime dhe zhvillime të bukura.

Ky është muaj rikthimi dhe “rishfaqjeje”: një rilançim i fortë, ku mund të jeni në qendër të vëmendjes.

