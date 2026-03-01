Luani, horoskopi i plotë mujor, mars 2026 nga Paolo Fox

Horoskopi mujor i Paolo Fox për mars 2026
Lexoni prognozën e detajuar të muajit mars 2026 nga Paolo Fox. Çfarë sjellin yjet në dashuri, punë, mirëqenie dhe fat gjatë këtij muaji.
Luani
Sa më shumë që afrohet vera, aq më shumë rriten mundësitë që të ndiheni dhe të ecni më mirë. Marsi hap pranverën, por sidomos sjell risi në dashuri.
Së fundmi është bërë e qartë: Luani nuk kënaqet me lidhje “të lehta”. Kur dikush ju vjen pas pa asnjë sfidë, humbni interesin.
Ju tërheqin më shumë njerëzit që dinë të ruajnë distancën, që nuk zbulohen menjëherë dhe që ju bëjnë të doni t’i fitoni.
Me ardhjen e pranverës, shumë nga “betejat” në dashuri mund t’i fitoni. Por kujdes: mos e futni krenarinë shumë në mes.
Mos prisni pafund “kush do të shkruajë i pari” apo “kush do të japë shenjë”. Kur ka ndjenja të vërteta, lojërat e forcës nuk vlejnë. Nga 6 marsi,
Venusi sjell takime dhe emocione. Ditë si 10, 19 dhe 20 marsi mund të sjellin pasion, afrime dhe zhvillime të bukura.
Ky është muaj rikthimi dhe “rishfaqjeje”: një rilançim i fortë, ku mund të jeni në qendër të vëmendjes.
Shënim i noa.al: Horoskopi nuk synon të zëvendësojë në asnjë mënyrë informacionin shkencor të dhënë nga mjekë dhe specialistë të fushave përkatëse. Nëse keni nevojë për këshilla të caktuara, ju rekomandojmë të kontaktoni një profesionist. Astrologjia merret me lëvizjet e yjeve dhe planetëve, megjithatë, në asnjë mënyrë noa.al nuk nxit vendime të bazuara mbi horoskopin.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd