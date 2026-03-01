Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gaforrja, horoskopi i plotë mujor, mars 2026 nga Paolo Fox
Transmetuar më 01-03-2026, 18:23

Horoskopi mujor i Paolo Fox për mars 2026

Lexoni prognozën e detajuar të muajit mars 2026 nga Paolo Fox. Çfarë sjellin yjet në dashuri, punë, mirëqenie dhe fat gjatë këtij muaji.

Gaforrja

Marsi sjell një mesazh pozitiv për punën. Marsi hyn në një pozicion të favorshëm dhe, në bashkëpunim me Jupiterin, forcon energjinë tuaj sidomos në mesin e muajit.

Mund të organizoni takime, projekte të reja ose të diskutoni situata ndryshe nga e kaluara.

Asgjë nuk ju shqetëson realisht përveç dëshirës për ndryshim. Disa marrëdhënie janë të tensionuara dhe mund të ndieni nevojën të përballeni hapur me situatat që nuk funksionojnë.

Saturni ju jep forcë për të mbrojtur qëndrimet tuaja dhe për të kërkuar rezultate konkrete.

Megjithatë, marsi e vendos dashurinë në plan të dytë. Nëse keni një lidhje të qëndrueshme, mund t’i kushtoni më shumë kohë punës.

Nëse ka probleme në çift, toleranca juaj do të jetë më e ulët. Periudha 19–22 mars mund të jetë provë për çiftet që janë tashmë të tensionuara.

Kujdes nga xhelozia dhe nga situatat e paqarta, sepse personat e tretë mund të krijojnë komplikime.

Shënim i noa.al: Horoskopi nuk synon të zëvendësojë në asnjë mënyrë informacionin shkencor të dhënë nga mjekë dhe specialistë të fushave përkatëse. Nëse keni nevojë për këshilla të caktuara, ju rekomandojmë të kontaktoni një profesionist. Astrologjia merret me lëvizjet e yjeve dhe planetëve, megjithatë, në asnjë mënyrë noa.al nuk nxit vendime të bazuara mbi horoskopin.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

