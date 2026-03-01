Gaforrja, horoskopi i plotë mujor, mars 2026 nga Paolo Fox

Horoskopi mujor i Paolo Fox për mars 2026
Gaforrja
Marsi sjell një mesazh pozitiv për punën. Marsi hyn në një pozicion të favorshëm dhe, në bashkëpunim me Jupiterin, forcon energjinë tuaj sidomos në mesin e muajit.
Mund të organizoni takime, projekte të reja ose të diskutoni situata ndryshe nga e kaluara.
Asgjë nuk ju shqetëson realisht përveç dëshirës për ndryshim. Disa marrëdhënie janë të tensionuara dhe mund të ndieni nevojën të përballeni hapur me situatat që nuk funksionojnë.
Saturni ju jep forcë për të mbrojtur qëndrimet tuaja dhe për të kërkuar rezultate konkrete.
Megjithatë, marsi e vendos dashurinë në plan të dytë. Nëse keni një lidhje të qëndrueshme, mund t’i kushtoni më shumë kohë punës.
Nëse ka probleme në çift, toleranca juaj do të jetë më e ulët. Periudha 19–22 mars mund të jetë provë për çiftet që janë tashmë të tensionuara.
Kujdes nga xhelozia dhe nga situatat e paqarta, sepse personat e tretë mund të krijojnë komplikime.
