Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Binjakët, horoskopi i plotë mujor, mars 2026 nga Paolo Fox
Transmetuar më 01-03-2026, 18:21

Horoskopi mujor i Paolo Fox për mars 2026

Lexoni prognozën e detajuar të muajit mars 2026 nga Paolo Fox. Çfarë sjellin yjet në dashuri, punë, mirëqenie dhe fat gjatë këtij muaji.

Binjakët

Marsi nuk do të zgjidhë menjëherë çështjet financiare apo ekonomike të mbetura pezull.

Disa prej jush janë të pasigurt nëse duhet të rikthehen në një projekt të vjetër. Binjakët nuk durojnë monotoni dhe çdo situatë profesionale e përsëritur mund të bëhet pengesë.

Shumë prej jush do të ndryshojnë strategji. Ju shpesh nisni diçka nga kurioziteti dhe më pas humbni interes.

Këtë muaj, Mërkuri në pozicion të vështirë sjell tensione të vogla, sidomos rreth datës 17. Megjithatë, ata që kërkojnë stabilitet do të kalojnë pengesat pa probleme serioze.

Në dashuri, shkurti ishte muaj i mbyllur dhe me pak komunikim. Marsi sjell përmirësim.

Nga data 6, Venusi ndikon pozitivisht dhe nga data 20 Dielli aktivizon ndjenjat.

Mund të lindin dashuri të reja dhe të zgjidhen keqkuptime të vjetra. Nuk ka mungesë ndjenjash, por një lodhje emocionale që ka sjellë distancë.

Nga ana fizike, që prej dhjetorit keni ndier rënie energjie, por gjysma e dytë e marsit sjell përmirësim të dukshëm.

Për horoskopin ditor, javor e mujor klikoni këtu

Shënim i noa.al: Horoskopi nuk synon të zëvendësojë në asnjë mënyrë informacionin shkencor të dhënë nga mjekë dhe specialistë të fushave përkatëse. Nëse keni nevojë për këshilla të caktuara, ju rekomandojmë të kontaktoni një profesionist. Astrologjia merret me lëvizjet e yjeve dhe planetëve, megjithatë, në asnjë mënyrë noa.al nuk nxit vendime të bazuara mbi horoskopin.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...