Demi, horoskopi i plotë mujor, mars 2026 nga Paolo Fox

Demi
Marsi është shumë më i qetë dhe më pozitiv krahasuar me janarin, kur u ndalët për të kuptuar drejtimin tuaj.
Gjatë vitit 2025 pati debate dhe tensione, madje disa polemika u rikthyen në fund të janarit. Tani situata është më e qartë dhe horizonti më i hapur.
Ky është muaj i favorshëm për profesionistët që duan të nisin projekte të reja dhe për ata që kërkojnë dashuri.
Edhe pse Venusi hyn në shenjën tuaj vetëm në fund të marsit, marrëdhëniet e lindura së fundmi mund të forcohen, ndërsa ato të panevojshme do të mbyllen pa dramë.
Në punë është muaj i mirë për marrëveshje dhe negociata. Marsi në pozicion të favorshëm ju jep guxim dhe vendosmëri për vendime të rëndësishme.
Java 16–21 mars duket vendimtare për të sqaruar keqkuptime dhe për të zgjidhur çështje të vjetra që ju kanë penguar.
Në dashuri, fundi i muajit do t’ju bëjë të kuptoni se ndjenjat janë më pranë sesa mendonit.
