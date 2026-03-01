Dashi, horoskopi i plotë mujor, mars 2026 nga Paolo Fox

Horoskopi mujor i Paolo Fox për mars 2026
Lexoni prognozën e detajuar të muajit mars 2026 nga Paolo Fox. Çfarë sjellin yjet në dashuri, punë, mirëqenie dhe fat gjatë këtij muaji.
Dashi
Marsi 2026 për Dashin është muaj lëvizjesh dhe zhvillimesh, sidomos në marrëdhënie.
Nga data 6, Venusi hyn në shenjën tuaj dhe sjell energji të re në jetën sentimentale.
Saturni është tashmë në hapësirën tuaj astrologjike dhe ju shtyn të rregulloni raportet e vjetra që kanë pasur probleme.
Është koha të hiqni nga jeta lidhjet që nuk kanë më vlerë dhe të përqendroheni te marrëdhëniet e forta dhe të qarta.
Kjo periudhë mund të sjellë njohje të rëndësishme dhe ide të qarta për të ardhmen.
Fundi i muajit, veçanërisht fundjava 27–29 mars, do të jetë vendimtare në dashuri dhe në marrëdhënie.
Në punë, nëse një projekt ka mbetur pezull, duhet të angazhoheni seriozisht për ta rikthyer në rrugën e duhur.
Jupiteri në pozicion jo të favorshëm sjell pak tension, por kjo situatë nuk do të zgjasë.
Deri në fund të qershorit shumë çështje do të sqarohen.
Marsi është moment i mirë për të rikthyer pasionin dhe instinktin në zgjedhjet tuaja.
Shënim i noa.al: Horoskopi nuk synon të zëvendësojë në asnjë mënyrë informacionin shkencor të dhënë nga mjekë dhe specialistë të fushave përkatëse. Nëse keni nevojë për këshilla të caktuara, ju rekomandojmë të kontaktoni një profesionist. Astrologjia merret me lëvizjet e yjeve dhe planetëve, megjithatë, në asnjë mënyrë noa.al nuk nxit vendime të bazuara mbi horoskopin.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd