Sulm me armë zjarri në një bar në Teksas: Tre të vrarë dhe dhjetëra të plagosur

AUSTIN – Një pasdite festive në një nga zonat më të frekuentuara të qytetit Austin në Shtetet e Bashkuara është shndërruar në tragjedi, pas një sulmi me armë zjarri që la pas vetes një bilanc të rëndë viktimash. Nga të dhënat e para të bëra publike prej autoriteteve dhe mediave amerikane, konfirmohet se tre persona kanë humbur jetën, ndërsa 17 të tjerë kanë mbetur të plagosur si pasojë e të shtënave.
Ngjarja ka ndodhur në ambientet e një bari, ku autori i dyshuar ka hapur zjarr ndaj klientëve të pranishëm, duke shkaktuar kaos dhe panik masiv. Sipas raporteve policore, mes personave që kanë humbur jetën është edhe vetë agresori, i cili mbeti i vdekur në vendngjarje, ndonëse rrethanat e ekzekutimit të tij po hetohen ende për të përcaktuar nëse është neutralizuar nga forcat e rendit apo nga ndërhyrja e personave të tretë.
Ekipet e emergjencës mjekësore kanë mbërritur me shpejtësi në vendin e ngjarjes, duke transportuar të plagosurit drejt qendrave spitalore më të afërta. Disa prej tyre raportohen të jenë në gjendje kritike për jetën. Aktualisht, zona mbetet e rrethuar nga forcat e sigurisë, ndërsa hetuesit po punojnë për të zbardhur motivet e këtij sulmi të përgjakshëm që ka tronditur opinionin publik në Teksas.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd