Konfirmohen viktima dhe të plagosur rëndë në radhët e ushtrisë amerikane në Iran

TEHERAN, 1 Mars 2026— Situata në Iran po përshkallëzohet në një luftë të hapur. Komanda Qendrore e Shteteve të Bashkuara (CENTCOM) ka lëshuar një deklaratë të re pasditen e sotme, duke konfirmuar bilancin tragjik të luftimeve të fundit. Bilanci i fundit i viktimave
Sipas njoftimit zyrtar, humbjet në radhët e ushtrisë amerikane janë:
3 ushtarë të vrarë gjatë luftimeve direkte.
5 ushtarë të plagosur rëndë, të cilët po marrin trajtim mjekësor urgjent.
Disa të tjerë me lëndime të lehta, kryesisht nga shrapnelat dhe trauma në tru (trauma cerebrale), të cilët pritet të kthehen shpejt në detyrë.
CENTCOM theksoi se ky nuk është një incident i izoluar, por pjesë e një përplasjeje më të gjerë.
"Operacionet e mëdha luftarake vazhdojnë dhe përgjigja jonë është aktive. Situata në terren mbetet jashtëzakonisht e paqëndrueshme," thuhet në deklaratën zyrtare.
Ushtria amerikane ka bërë të ditur se, për respekt të privatësisë së familjeve, identiteti i të rënëve do të mbahet konfidencial për të paktën 24 orë pas njoftimit të të afërmve të tyre.
Analizë e Shkurtër: Çfarë do të thotë kjo?
Përdorimi i termit "operacione të mëdha luftarake" nga Pentagoni sugjeron se nuk bëhet fjalë më për sulme të kufizuara me dronë, por për një konfrontim të gjerë ushtarak. Kjo ngjarje pritet të provokojë një reagim masiv politik në Uashington dhe mund të çojë në një mobilizim më të madh të forcave të NATO-s në rajon.
