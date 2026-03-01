Alireza Arafi, kush është lideri i përkohshëm i Iranit pas vdekjes së Khameneit

Pas sulmit që shkaktoi vdekjen e udhëheqësit suprem të Iranit, Ajatollah Ali Khamenei, vendi ka emëruar një udhëheqës të përkohshëm për të menaxhuar tranzicionin politik.
Në këtë rol është vendosur Alireza Arafi, një klerik i njohur shiit me ndikim të madh në institucionet fetare dhe politike të Republikës Islamike.
Kush është Alireza Arafi?
Alireza Arafi është një Ajatollah me një karrierë të gjatë në fushën e edukimit fetar dhe drejtimit të seminareve islame në Iran.
Ai ka drejtuar Universitetin Ndërkombëtar Al?Mustafa në Qom dhe ka qenë i përfshirë në drejtimin e seminareve fetare që formojnë klerikët e rinj shiitë.
Përveç rolit arsimor, Arafi është gjithashtu anëtar i Këshillit të Gardianëve dhe i Asamblesë së Ekspertëve, dy organe kyçe që mbikëqyrin ligjet, zgjedhjet dhe zgjedhin liderin suprem të vendit.
Ky profil e bën Arafin një figurë konservatore, me autoritet në vendimmarrjet fetare dhe politike, duke i dhënë legjitimitet roli të përkohshëm që ai po mban.
Roli i tij si udhëheqës i përkohshëm
Sipas Kushtetutës iraniane, pas vdekjes së liderit suprem, vendi duhet të ketë një mekanizëm tranzitor për të menaxhuar udhëheqjen deri në zgjedhjen e një pasardhësi të përhershëm nga Asambleja e Ekspertëve.
Për këtë arsye është krijuar një Këshill i Përkohshëm i Udhëheqjes, i përbërë nga:
Alireza Arafi – përfaqësues fetar dhe anëtar i Këshillit të Gardianëve;
Presidenti i Republikës, Masoud Pezeshkian – udhëheqësi ekzekutiv i vendit;
Kryetari i Gjykatës Supreme, Gholamhossein Mohseni?Ejei – kreu i degës gjyqësore.
Këshilli ka për detyrë të kryejë funksionet konstitucionale të liderit suprem, duke siguruar stabilitet institucional dhe duke menaxhuar çështjet e brendshme dhe të jashtme gjatë periudhës tranzitore.
Rëndësia e emërimit të Arafit
Emërimi i Arafit në këtë rol është strategjik për disa arsye:
Legjitimitet fetar – Ai është një figurë e njohur dhe respektuar në hierarkinë e klerikëve shiitë.
Pozicion politik – Anëtarësia e tij në Këshillin e Gardianëve dhe Asamblenë e Ekspertëve e vendos atë në qendër të procesit të zgjedhjes së liderit të ri suprem.
Stabilitet institucional – Në një kohë tensioni të lartë brenda dhe jashtë vendit, këshilli që ai drejton është thelbësor për të ruajtur funksionimin e shtetit.
Alireza Arafi po kryen përkohësisht detyrat e liderit suprem të Iranit, duke siguruar një udhëheqje të qëndrueshme deri në zgjedhjen e një pasardhësi të përhershëm sipas procedurave kushtetuese.
