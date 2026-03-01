Kina publikon standardet kombëtare për robotët humanoidë dhe inteligjencën artificiale të mishëruar

Nisma që mund të ndryshojë botën: Kina prezanton standardin kombëtar për robotët humanoidë, nis epoka e re e inteligjencës
Kina ndërmori një hap të rëndësishëm drejt rregullimit të industrisë në rritje të robotikës humanoide, duke publikuar sistemin e parë kombëtar të standardeve, që mbulon të gjithë zinxhirin industrial dhe ciklin jetësor të robotëve humanoidë dhe inteligjencës artificiale të mishëruar.
Sistemi i standardeve u paraqit në takimin vjetor për Standardizimin e Robotëve Humanoidë dhe Inteligjencës së Mishëruar (HEIS), të zhvilluar në Pekin.
Ai përfshin gjashtë komponentë kryesorë: standardet bazë të përbashkëta, informatikën inteligjente dhe të ngjashme me trurin, gjymtyrët e përbërësit, makineritë dhe sistemet e plota, aplikimet, si edhe sigurinë e etikën.
Sistemi u hartua në bashkëpunim nga mbi 120 institucione kërkimore, ndërmarrje dhe përdorues industrialë, me organizimin e komitetit teknik për HEIS të Ministrisë së Industrisë dhe Teknologjisë së Informacionit.
Sipas komitetit, standardet për informatikën inteligjente dhe të ngjashme me trurin mbulojnë specifikime kritike për "trurin dhe trurin e vogël" të inteligjencës së mishëruar dhe llogaritjen inteligjente, duke rregulluar të gjithë ciklin jetësor të të dhënave dhe proceset e trajnimit dhe vendosjes së modelit.
Standardet për aplikim rregullojnë zhvillimin, funksionimin dhe mirëmbajtjen e robotëve humanoidë në skenarë të ndryshëm, ndërsa standardet për sigurinë dhe etikën përshkojnë të gjithë ciklin industrial, duke ofruar siguri përputhshmërie për evolucionin teknologjik.
Sipas Ministrisë së Industrisë dhe Teknologjisë së Informacionit, 2025-a konsiderohet si viti i parë i prodhimit në shkallë të gjerë të robotëve humanoidë në Kinë, me mbi 140 prodhues vendas që kanë hedhur në treg më shumë se 330 modele të ndryshme.
