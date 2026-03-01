Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Shkarkohet nga detyra edhe drejtori i Policisë së Tiranës
Transmetuar më 01-03-2026, 14:51

TIRANË- Drejtorit të Policisë së Tiranës, Elton Alushi është shkarkuar ditën e sotme nga detyra. Ky vendim ka ardhur menjëherë pas shkarkimit të Ilir Prodës. Pezullimi i tij, vjen në kuadër të protestës kombëtare të opozites, në të cilën nuk u garantua siguria e jetës së qytetarëve.

Gjatë protestës së ditës së djeshme, protestuesit kanë hedhur molotovë dhe fishekzjarre drejt ish-rezidencën e diktatorit Enver Hoxha. Në ato momente brenda godinës ndodheshin shtetas të huaj./

