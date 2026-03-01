Shkarkohet nga detyra edhe drejtori i Policisë së Tiranës

TIRANË- Drejtorit të Policisë së Tiranës, Elton Alushi është shkarkuar ditën e sotme nga detyra. Ky vendim ka ardhur menjëherë pas shkarkimit të Ilir Prodës. Pezullimi i tij, vjen në kuadër të protestës kombëtare të opozites, në të cilën nuk u garantua siguria e jetës së qytetarëve.
Gjatë protestës së ditës së djeshme, protestuesit kanë hedhur molotovë dhe fishekzjarre drejt ish-rezidencën e diktatorit Enver Hoxha. Në ato momente brenda godinës ndodheshin shtetas të huaj./
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd