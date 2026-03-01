PRISHTINË – Përfundimi i edicionit të katërt të Big Brother VIP Kosova nuk shënoi vetëm fikjen e dritave të shtëpisë më të famshme, por edhe fundin e një raporti që dukej premtues në panelin e opinionistëve. Ndonëse gjatë gjithë sezonit Olta Gixhari dhe Leonora Jakupi ruajtën një qëndrim profesional përpara kamerave, veprimet e fundit në rrjetet sociale dëshmojnë për një tension të pashpallur.
Kronologjia e "Unfollow" Sipas vëzhgimeve në platformën Instagram, sinjali i parë i krisjes erdhi nga këngëtarja Leonora Jakupi, e cila ditën e finales e hoqi aktoren Gixhari nga lista e ndjekjeve.
Reagimi i Oltës: Fillimisht aktorja vijoi ta ndiqte kolegen e saj, por menjëherë pas mbylljes së spektaklit të premten, ajo u kundërpërgjigj me të njëjtën monedhë, duke ndërprerë gjithashtu ndjekjen (unfollow).
Nga afërsia te distanca: Në nisje të sezonit, dyshja shfaqej mjaft e afërt, madje duke u përgatitur së bashku në prapaskenat e "Prime"-it, por javët e fundit u karakterizuan nga një ftohtësi e vërejtur edhe nga shikuesit.
Prapaskenat e një "miqësie televizive" Ky nuk është rasti i parë që Olta Gixhari përfshihet në debate apo raporte të tensionuara me kolegët e panelit, duke kujtuar këtu eksperiencat e saj të mëparshme. Megjithatë, këtë herë përçarja mbeti e heshtur dhe larg deklaratave publike deri në momentin e finales.
Deri më tani, asnjëra prej tyre nuk ka dhënë një sqarim zyrtar mbi arsyet që çuan në këtë vendim. Mbetet për t’u parë nëse kjo "ftohje" është vetëm momentale apo pasojë e dinamikave të forta të lojës që sapo u mbyll.
