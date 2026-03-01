Shkarkohet Ilir Proda, drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit

Shkarkohet Ilir Proda nga drejtimi i Policisë së Shtetit, emërohet Sokol Bizhga
Ilir Proda është liruar nga detyra e Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së Shtetit këtë të diel, më 1 mars duke i dhënë fund drejtimit 17 mujor të policisë shqiptare.
Sipas raportimeve, vendimi është marrë pas protestës së opozitës, ku u ngritën shqetësime lidhur me garantimin e sigurisë së qytetarëve.
Në krye të Policisë së Shtetit është komanduar Sokol Bizhga, i cili do të ushtrojë detyrën në vijim.
Ilir Proda ishte emëruar Drejtor i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit më 2 tetor 2024.
Gjatë karrierës së tij, ai ka mbajtur disa funksione të rëndësishme, përfshirë specialist i policisë kriminale, shef i Komisariatit nr. 2 në Tiranë dhe në Bulqizë, si edhe drejtor i Policisë së Elbasanit.
Shkarkimi i Ilir Prodës ishte prej disa muajsh kërkesë e vazhdueshme e kreut demokrat Sali Berisha.
