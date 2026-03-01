Mbyllja e hapësirës ajrore në Gjirin Persik: Ambasadori Kurtezi jep detaje për 1500 shqiptarët në EBA

DUBAI, EBA – Ambasadori i Shqipërisë në Emiratet e Bashkuara Arabe (EBA), Ridi Kurtezi, ka bërë me dije se rreth 1,500 shtetas shqiptarë rezidentë ndodhen aktualisht në këtë shtet, ndërkohë që numri i vizitorëve mund të jetë edhe më i lartë.
Shifrat e shtetasve shqiptarë Sipas përllogaritjeve të ambasadës, prania shqiptare ndahet në dy kategori:
Rezidentë: Rreth 1,400–1,500 persona që jetojnë dhe punojnë në Emirate.
Turistë: Mendohet se janë rreth 2,000 të tjerë, të cilët lëvizin pa viza dhe nuk kanë detyrim regjistrimi në përfaqësinë diplomatike.
Pse u mbyll hapësira ajrore? Ambasadori Kurtezi theksoi se sulmet ishin të papritura, duke qenë se lidershipi i EBA-s kishte mbajtur kontakte për të shmangur përshkallëzimin. Ai sqaroi se pezullimi i fluturimeve është i domosdoshëm për funksionimin e mbrojtjes raketore.
"Mbrojtja raketore e Emirateve, një nga më të mirat në botë, nuk mund të lejojë lëvizjen e avionëve në momentin që duhet të interceptojë raketat," u shpreh Kurtezi, duke shtuar se bllokimi prek edhe vendet fqinje si Arabia Saudite, Katari dhe Kuvajti. Komunikimi dhe hapat e mëtejshëm Ambasada është në kontakt të vazhdueshëm me Ministrinë e Jashtme të Shqipërisë dhe autoritetet vendase në EBA. Pikat kyçe të njoftimit janë:
Nuk ka nevojë për panik: Sistemi i mbrojtjes raketore e ka situatën nën kontroll.
Asnjë plan evakuimi: Për momentin nuk flitet për evakuim emergjent, pasi dalja nga territori është teknikisht e pamundur për shkak të hapësirës ajrore të mbyllur.
Prishja e fluturimeve: Po punohet për gjetjen e rrugëve alternative sapo të garantohet siguria e lëvizjes.
Ambasadori njoftoi se brenda ditës së nesërme priten informacione të reja mbi mundësinë e rihapjes së korridoreve ajrore.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd