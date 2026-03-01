Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Arrestohet ish-drejtori i AKU Durrës!
Transmetuar më 01-03-2026, 12:49

Policia ka arrestuar ish-drejtorin e Autoritetit Kombëtar të Ushqimit Durrës, Elton Varaku.

Varaku në ambientet e këtij institucioni dyshohet se ka shkatërruar objekte të ndryshme pune dhe ka kërcënuar e fyer punonjësit.

Njoftimi i policisë:

Drejtoria Vendore e Policisë Durrës-Specialistët për Hetimin e Krimeve të Komisariatit të Policisë Durrës arrestuan në flagrancë shtetasin E. V., 41 vjeç, banues në Shijak, ish-Drejtor i AKU-së Durrës, pasi në ambientet e AKU-së ka shkatërruar objekte të ndryshme pune.

Gjithashtu ka përdorur gjuhë kërcënuese dhe fyese ndaj punonjësve të institucionit.

Materialet i kaluan Prokurosisë për veprime të mëtejshme proceduriale.

