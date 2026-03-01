Rama viziton vilën e Enverit pas protestës

TIRANË – Kryeministri Edi Rama vizitoi mesditën e sotme ambientet e ish-vilës së diktatorit Enver Hoxha, e cila tashmë shërben si rezidencë për artistët e huaj nën menaxhimin e fondacionit "Art Explora". Vizita erdhi si reagim pas protestës së djeshme të opozitës, ku objekti u përfshi nga sulmet me molotov.
Gjatë takimit me të rinjtë që banojnë në këtë rezidencë, kreu i qeverisë u shpreh se artistët ishin të tronditur nga ngjarjet e dhunshme. Ai e cilësoi sulmin si një akt "barbar" të orkestruar nga një grup i vogël personas me qëllim frikësimin e kryeqytetit.
Akuzat ndaj udhëheqjes së opozitës dhe gjyqësorit Përmes një reagimi të ashpër, Rama shigjetoi lidershipin e opozitës, duke e akuzuar për nxitje të dhunës dhe prodhim të "bombave artizanale" në selitë politike.
"Një sulm i verbër i një grushti të verbërish të paguar për të frikësuar qytetin dhe njollosur Shqipërinë, nën udhëheqjen e një ligësire kriminale," deklaroi Kryeministri, duke iu referuar organizatorëve të protestës.
Përveç klasës politike, Rama nuk kursye as kritikat ndaj sistemit të drejtësisë. Sipas tij, gjyqtarët që lirojnë personat e arrestuar për vandalizëm janë "bashkëpërgjegjës" për situatën:
Kritika për gjyqtarët: Akuzohen se rinxjerrin në rrugë "zjarrvënësit e rrezikshëm".
Qeverisja e gjyqësorit: U bë thirrje për reagim institucional ndaj atyre që lejojnë përsëritjen e akteve të tilla.
Reagimi i Ministrisë së Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit Më herët, edhe ministri Blendi Gonxhja dënoi sulmin, duke bërë me dije se në momentin e goditjes me molotov, brenda godinës ndodheshin 12 artistë. Ai konfirmoi se të gjithë përgjegjësit do të ndiqen penalisht për dëmtimin e pronës dhe rrezikimin e jetës së banorëve të rezidencës.
