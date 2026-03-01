Jeta e panjohur e fëmijëve të diktatorëve, nga luku i shfrenuar te fundi tragjik

Të rritesh nën hijen e një diktatori do të thotë të jetosh mes dy botëve: pushtetit absolut dhe frikës paralizuese. Libri i fundit i Jay Nordlinger, "Fëmijët e përbindëshave", hedh dritë mbi jetën e pasardhësve të 20 njerëzve më brutalë të historisë, duke zbuluar se llogoret e diktaturës nuk kursyen as "gjakun e vet".
Familja Duvalier: Vajza që desh vrau të atin Në Haitin e viteve ’60, diktatori François “Papa Doc” Duvalier nuk ngurroi të arrestonte 19 miqtë e dhëndrit të tij, Max Dominique. Bashkëshortja e këtij të fundit, Marie-Denise, e ndoqi karvanin e vdekjes me një pistoletë të fshehur, e betuar se do të vriste të atin nëse i shoqi ekzekutohej. Dominique mbijetoi, por u detyrua të merrte pjesë në vrasjen e miqve të tij, një traumë që shënoi fundin e raporteve familjare.
Dinastia Çaushesku: Nga shkenca te degjenerimi Në Rumaninë komuniste, fëmijët e Nicolae Çausheskut patën fate të ndryshme:
Valentini dhe Zoia: Ndonëse u bënë shkencëtarë të respektuar, ata u burgosën pas rënies së regjimit. Zoia njihej për jetën e saj rebele dhe varësinë nga alkooli.
Niku Çaushesku: I konsideruar si "i paprekshmi", ai u shndërrua në një përdhunues dhe alkoolizuar që në adoleshencë. Pas rënies së prindërve në vitin 1989, ai u dënua me 20 vite burg dhe vdiq në moshën 45-vjeçare nga ciroza.
Mao Ce Dun: Babai që nuk njihte lotët Diktatori kinez Mao Ce Dun pati 10 fëmijë, por mjeku i tij dëshmoi se ai nuk shfaqi kurrë emocion për tragjeditë e tyre.
Djemtë e rrugës: Pas vrasjes së nënës së tyre, djemtë e Maos jetuan si shitës gazetash në Shangai përpara se të dërgoheshin në Bashkimin Sovjetik, ku u përdorën si mjet presioni nga Stalini.
Vajzat e kundërta: Li Na u bë vegël e spastrimeve të të atit gjatë Revolucionit Kulturor, ndërsa vajza tjetër, Li Min, u përpoq të bënte një jetë modeste. Kjo e fundit pësoi depresion të rëndë pasi Mao refuzoi ta takonte për vite me radhë.
Musolini: Tradhtia dhe xhazi Benito Musolini kishte një dobësi për vajzën e tij të madhe, Eda. Mirëpo, kur bashkëshorti i saj, Galeazzo Ciano, votoi kundër diktatorit, Musolini lejoi ekzekutimin e dhëndrit të tij në vitin 1944. Eda hoqi dorë nga mbiemri i të atit, duke i thënë: "Ti nuk je më babai im".
Në kontrast të plotë, djali tjetër i Duçes, Romano Musolini, zgjodhi një rrugë krejtësisht ndryshe. Ai u bë një pianist i famshëm xhazi, duke performuar me legjenda si Duke Ellington dhe Ella Fitzgerald, duke u distancuar përfundimisht nga politika e përgjakshme e të atit.
