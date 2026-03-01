Pogradec/ Zbardhet djegia e automjeteve në seri, pranga 38-vjeçarit, në kërkim porositësi

Policia e Pogradecit ka finalizuar operacionin e koduar “The Last Fire”, duke zbardhur dy raste të djegieve të qëllimshme të automjeteve që kishin mbetur pa autor. Si rezultat i hetimeve, është vënë në pranga një 38-vjeçar, ndërsa është shpallur në kërkim personi që dyshohet se porositi sulmet.
Zbardhja e ngjarjeve Pas një pune intensive hetimore, specialistët për Hetimin e Krimeve ranë në gjurmët e autorëve të dyshuar për ngjarjet e ndodhura më 28 dhjetor 2025 dhe 26 shkurt 2026. Operacioni çoi në arrestimin e shtetasit J. T., 38 vjeç, i cili akuzohet si ekzekutori i zjarreve. Ndërkohë, policia ka shpallur në kërkim shtetasin E. F., 38 vjeç, banues në Korçë, nën dyshimin se është porositësi i këtyre akteve kriminale.
Sipas dosjes hetimore, dy 38-vjeçarët në bashkëpunim me njëri-tjetrin kanë organizuar djegien e dy automjeteve në lagjen nr. 1 të Pogradecit. Mjetet e shkrumbuara ishin në pronësi të shtetasve A. M. dhe E. M.
Procedimet dhe hetimet e mëtejshme Përveç autorëve kryesorë, policia ka nisur procedimin penal në gjendje të lirë edhe për 21-vjeçarin J. L., banues në Korçë, i cili akuzohet për veprën penale “Moskallëzimi i krimit”.
Materialet procedurale i kanë kaluar Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Korçë për veprime të mëtejshme. Ndërkohë, grupet operacionale vijojnë kërkimet në terren për lokalizimin dhe kapjen e porositësit të shpallur në kërkim.
