Pas zyrtarizimit të lidhjes, Adrola Dushi uron publikisht Capital T për ditëlindje
Transmetuar më 01-03-2026, 11:08

Modelja e njohur Adrola Dushi ka bërë një urim publik për partnerin e saj, reperin Capital T, me rastin e ditëlindjes së tij.

Përmes një postimi në rrjetet sociale, ku shfaqet në një foto krah tij, Adrola ka shkruar: “Gëzuar ditëlindjen, dhurata më e madhe për këdo që është me fat të të takojë”.

Ky dedikim vjen pasi dyshja konfirmoi zyrtarisht marrëdhënien e tyre, e cila ishte përfolur në media prej disa vitesh.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

