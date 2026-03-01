Pas zyrtarizimit të lidhjes, Adrola Dushi uron publikisht Capital T për ditëlindje

Modelja e njohur Adrola Dushi ka bërë një urim publik për partnerin e saj, reperin Capital T, me rastin e ditëlindjes së tij.
Përmes një postimi në rrjetet sociale, ku shfaqet në një foto krah tij, Adrola ka shkruar: “Gëzuar ditëlindjen, dhurata më e madhe për këdo që është me fat të të takojë”.
Ky dedikim vjen pasi dyshja konfirmoi zyrtarisht marrëdhënien e tyre, e cila ishte përfolur në media prej disa vitesh.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd