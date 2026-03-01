E trishtë! Nuk mundi të jetojë, humb jetën 19-vjeçari që u aksidentua te ‘Selvia’, në Tiranë

Një ngjarje tragjike ka goditur kryeqytetin këtë të diel, ku 19-vjeçari Gledis Zefi ka ndërruar jetë në Spitalin e Traumës. I riu nuk ka mundur t’u mbijetojë plagëve të rënda, pas një aksidenti rrugor që ndodhi pesë ditë më parë në zonën e "Selvisë".
Dinamika e aksidentit Ngjarja e rëndë u regjistrua paraditen e 24 shkurtit, kur një automjet u përplas me një motor në të cilin udhëtonin dy të rinj. Përplasja rezultoi fatale për 19-vjeçarin, i cili u dërgua në spital në gjendje kritike për jetën. Pavarësisht përpjekjeve të mjekëve gjatë këtyre ditëve në terapi intensive, ai humbi jetën mëngjesin e sotëm.
Bashkë me të ndjerin në motor udhëtonte edhe shtetasi A. B., i cili sipas burimeve spitalore ndodhet në gjendje më të stabilizuar dhe po vijon trajtimin mjekësor, jashtë rrezikut për jetën.
Hetimet mbi shkaqet Grupi hetimor dhe Policia Rrugore kanë nisur punën për zbardhjen e plotë të rrethanave të aksidentit. Ekspertiza paraprake dyshon se shkak për përplasjen ka qenë shkelja e rregullave të qarkullimit dhe manovrat e gabuara në rrugë. Janë sekuestruar kamerat e sigurisë së bizneseve përreth "Selvisë" për të përcaktuar shkallën e përgjegjësisë së drejtuesve të përfshirë në mjet.
