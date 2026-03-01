Sal Da Vinci triumfon në Sanremo 2026 me këngën “Per sempre sì”

SANREMO, 1 MARS 2026
Artisti i mirënjohur Sal Da Vinci është shpallur fituesi i edicionit të 76-të të Festivalit të Sanremos. Me baladën e tij emocionuese “Per sempre sì”, Da Vinci arriti të rrëmbente zemrat e publikut dhe të jurisë, duke i rikthyer Napolit lavdinë në skenën e famshme të "Ariston".
Një fitore mes emocionesh dhe dedikimesh Pas shpalljes së rezultatit, këngëtari u shfaq mjaft i prekur, duke mos i fshehur lotët e gëzimit para publikut që e duartrokiste pa pushim.
“Nuk po kuptoj asgjë… këtë çmim dua ta ndaj me familjen time, e cila më ka mbështetur pafund, dhe ia dedikoj qytetit tim, Napolit”, u shpreh ai menjëherë pas marrjes së trofeut.
Gara e ngushtë: Një "fotofinish" spektakolar Ky edicion do të mbahet mend si një nga më të luftuarit në historinë e festivalit. Sal Da Vinci fitoi me një diferencë mjaft të ngushtë prej vetëm 0.3% të votave ndaj vendit të dytë, kantautorit Sayf. Renditja finale dëshmoi për një garë të fortë mes emrave të afirmuar dhe zërave të rinj.
RENDITJA FINALE E TOP 5:
Vendi i parë: Sal Da Vinci – “Per sempre sì” (22.2%)
Vendi i dytë: Sayf – “Tu mi piaci tanto” (21.9%)
Vendi i tretë: Ditonellapiaga – “Che fastidio!” (20.6%)
Vendi i katërt: Arisa – “Magica favola” (18.9%)
Vendi i pestë: Fedez & Marco Masini – “Male necessario” (16.5%)
Përmbyllja e një edicioni të larmishëm Sanremo 2026 arriti të gërshetonte me sukses traditën e këngës italiane me tendencat moderne. Pjesëmarrja e artistëve si Arisa dhe bashkëpunimi i veçantë mes Fedez dhe Marco Masinit i dhanë festivalit një dinamikë që mbajti miliona teleshikues të mbërthyer pas ekranit deri në orët e para të mëngjesit.
