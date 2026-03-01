Rama komenton shkarkimet: Lëvizjet ishin të parapara, rasti ‘Balluku’ rrethanor

Kryeministri Edi Rama ka thyer heshtjen lidhur me valën e fundit të shkarkimeve në kabinetin qeveritar, duke u ndalur veçanërisht te largimi i ish-zëvendëskryeministres dhe ministres së Infrastrukturës dhe Energjisë, Belinda Balluku. Gjatë podcast-it të tij "Flasim", kreu i qeverisë sqaroi se ndryshimet ishin pjesë e një strategjie të planifikuar, ndonëse pranoi se rrethanat ligjore diktuan lëvizjet specifike.
Raporti me drejtësinë dhe SPAK Në fjalën e tij, Rama nënvizoi ndarjen e prerë mes përgjegjësisë politike dhe asaj juridike, duke iu referuar hetimit të SPAK-ut ndaj Ballukut. Kryeministri deklaroi se raporti mes politikës dhe drejtësisë ka hyrë në një fazë të re arritjesh, por që kërkon reflektim të vazhdueshëm.
"Plani i ndryshimeve në qeveri është pjesë e një qasjeje të re, për të cilën kam folur që në nisje të këtij mandati," u shpreh Rama, duke e krahasuar riformatimin e kabinetit me dinamikën e një skuadre sportive që kërkon përshtatje për të ruajtur ritmin.
Vlerësimi për rezultatet e ish-ministres Pavarësisht kërkesës së prokurorisë për arrestimin e saj, Rama mbrojti performancën teknike të ish-bashkëpunëtores së tij. Ai e cilësoi punën e Ballukut në krye të dikasterit të Infrastrukturës si "të jashtëzakonshme", duke lënë të kuptohet se pa ndërhyrjen e rrethanave të hetimit, ajo do të vijonte detyrën.
"Natyrisht që nëse rrethanat do të ishin ndryshe, nuk do të kishte ndryshuar për shkak të rezultateve të jashtëzakonshme në punë," deklaroi kryeministri.
Pritet qëndrimi zyrtar pas raportit të Këshillit të Mandateve Kreu i ekzekutivit njoftoi se ka ndarë detajet e këtij plani me grupin parlamentar të Partisë Socialiste, por theksoi se një qëndrim më i detajuar dhe shterues do të jepet vetëm pasi ai të njihet zyrtarisht me raportin e Këshillit të Rregullores, Mandateve dhe Imunitetit. Ky raport do të përcaktojë fatin e imunitetit parlamentar të Ballukut, duke i hapur rrugë veprimeve të mëtejshme të drejtësisë.
