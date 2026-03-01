Kaos në Bagdad: Protestuesit pro-iranianë mësyjnë Ambasadën e SHBA-së

BAGDAD, 1 MARS 2026
Situata në Lindjen e Mesme është përkeqësuar ndjeshëm këtë mëngjes, teksa qindra protestues tentuan të sulmonin Ambasadën e Shteteve të Bashkuara në Bagdad. Ky shpërthim dhune vjen si reagim i menjëhershëm pas vdekjes së Liderit Suprem të Iranit, Ajatollah Ali Khamenei.
Përplasjet dhe dhuna në "Zonën e Gjelbër" Protestuesit, shumë prej të cilëve mbanin pankarta dhe simbole të grupeve të armatosura besnike të Teheranit, janë përleshur ashpër me forcat e sigurisë. Turma ka hedhur gurë dhe sende të forta drejt rrethimit të ambasadës, në një përpjekje për të hyrë brenda kompleksit diplomatik.
Për të zmbrapsur sulmin, forcat e sigurisë kanë përdorur gaz lotsjellës dhe granata zhurmuese. Burime nga vendngjarja raportojnë për skena kaosi, ku re të dendura tymi kanë mbuluar zonën rreth ambasadës, ndërsa thirrjet kundër SHBA-së dhe Izraelit kanë qenë të vazhdueshme.
Përhapja e protestave në jug të Irakut Përveç kryeqytetit, trazira të shumta janë raportuar edhe në pjesën jugore të Irakut, zonë e banuar kryesisht nga popullsi shiite me lidhje të forta fetare me Iranin. Protestuesit atje kanë bllokuar rrugët kryesore dhe kanë shprehur revoltën e tyre për vrasjen e Khameneit, duke e cilësuar atë si një "akt lufte" ndaj të gjithë besimtarëve shiitë.
Alarmi për sigurinë diplomatike Ky sulm ka ngritur alarmin në Uashington për sigurinë e personelit diplomatik në rajon. Autoritetet irakiane janë vënë nën presion të madh për të garantuar mbrojtjen e ambasadës, ndërsa SHBA-ja pritet të dërgojë përforcime shtesë për të siguruar perimetrin e objekteve të saj në Lindjen e Mesme.
BREKING 🌟❌🚨 AMERICAN EMBASSY IN BAGHDAD IS UNDER ATTACK BY THE PEOPLE pic.twitter.com/Dv3biekJ8M— SKM News (@skmtimesnews) March 1, 2026
