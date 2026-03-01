Shpërthen në lot folësi i televizionit shtetëror iranian: Konfirmohet zyrtarisht vdekja e Ajatollah Ali Khameneit

Televizioni shtetëror i Iranit ka konfirmuar zyrtarisht vdekjen e Udhëheqësit Suprem, Ajatollah Ali Khamenei, në një transmetim që ka përcjellë emocione të forta dhe pasiguri në mbarë vendin. Khamenei mbeti i vrarë në kompleksin e tij në Teheran, pas një serie sulmesh ajrore të koordinuara nga forcat amerikane dhe izraelite.
Momentet dramatike në transmetim Pamjet e shpërndara me shpejtësi në rrjetet sociale tregojnë folësin e lajmeve, i cili, teksa lexonte deklaratën zyrtare të vdekjes, ka shpërthyer në lot. Ky moment simbolizon tronditjen e thellë që ka përfshirë strukturat e larta të shtetit iranian, të cilat për dekada me radhë e kanë konsideruar Khamenein si autoritetin absolut dhe të paprekshëm.
Shpallja e zisë kombëtare Menjëherë pas konfirmimit të lajmit, autoritetet në Teheran kanë shpallur 40 ditë zie kombëtare. Ky vendim vjen në një kohë kur vendi ndodhet nën presionin e vazhdueshëm të sulmeve që filluan të shtunën dhe po vijojnë në pika të ndryshme strategjike.
Situata në Teheran Vrasja e Khameneit brenda kompleksit të tij në kryeqytet konsiderohet si një dështim i rëndë i sistemeve të sigurisë dhe mbrojtjes iraniane. Ndërsa qeveria përpiqet të ruajë kontrollin përmes shpalljes së zisë dhe thirrjeve për hakmarrje, qyteti mbetet i blinduar nga forcat e sigurisë për të parandaluar çdo kryengritje të mundshme të brendshme.
