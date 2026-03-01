Irani vajton vdekjen e Ali Khamenei, vendi vishet me të zeza

IRAN- Irani ka shpërthyer në protesta, pas njoftimit se Ali Khamenei ishte vrarë gjatë sulmeve ushtarake amerikane dhe izraelite. Televizioni shtetëror konfirmoi më herët se Khamenei kishte vdekur gjatë sulmeve.
Qeveria gjithashtu shpalli një periudhë zie kombëtare prej 40 ditësh dhe një festë publike shtatë-ditore. Turmat dolën në rrugë në qytete anembanë vendit, duke shprehur keqardhjen e tyre. Sipas mediave iraniane, protestuesit mbanin flamuj iranianë dhe u mblodhën në zonat urbane qendrore për të shprehur zinë e tyre.
Mediat shkruajnë se në Teheran, qindra njerëz u mblodhën në sheshin Inkilap, duke ngritur flamuj dhe foto të Khamenei dhe duke bërtitur parulla kundër SHBA-së dhe Izraelit. Në qytetin e shenjtë të Kum, qindra njerëz u mblodhën në foltoren e Hazrat Masume për të dënuar sulmet.
Në Mashhad, qytetarët u shprehën simbolikisht duke vendosur një flamur të zi në kupolën e faltores së Imam Reza, një nga monumentet fetare më të nderuara të Iranit, ndërsa shumë u prekën dukshëm dhe qanë në zonat përreth faltore
