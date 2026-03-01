SHBA-ja dhe Izraeli godasin Iranin, tregjet globale lëkunden menjëherë

Sulmet ajrore të ndërmarra nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli ndaj objektivave të infrastrukturës ushtarake në Iran kanë shënuar një përshkallëzim të ri të konfrontimit në Lindjen e Mesme. Sipas raportimeve të agjencisë Reuters, goditjet u përqendruan në kapacitete strategjike për sigurinë dhe programet mbrojtëse iraniane, duke nxitur paralajmërime të menjëhershme për kundërpërgjigje dhe thirrje ndërkombëtare për përmbajtje.
Zhvillimet e fundit kanë rritur ndjeshëm rrezikun e ndërprerjes së furnizimit global me energji nga rajoni i Gjirit Persik, i cili konsiderohet një nyje kyçe për tregtinë e naftës dhe të gazit. Tregjet financiare reaguan me luhatje të forta të çmimeve, ndërsa investitorët rritën ekspozimin ndaj aktiveve të sigurta përballë pasigurisë gjeopolitike në rritje.
Reagimi financiar u pasqyrua edhe në rritjen e kostove të sigurimit për transportin detar në korridoret energjetike dhe në zgjerimin e primeve të rrezikut për asetet e tregjeve në zhvillim. Analistët vlerësojnë se çdo ndërprerje e zgjatur e eksporteve nga rajoni do të përkthehej në kosto më të larta importi për ekonomitë e varura nga energjia, duke ushqyer presionet inflacioniste dhe duke kufizuar hapësirën e politikave monetare për lehtësim.
Për ekonomitë europiane dhe aziatike, një periudhë e zgjatur tensioni pritet të përkthehet në marzhe më të ngushta industriale dhe në rritje të kostove të prodhimit. Ndërsa sektorët e transportit mbeten më të ekspozuar ndaj rritjes së çmimeve të karburanteve, investitorët po rishikojnë perspektivat e rritjes globale, me skenarë që parashikojnë një ngadalësim të aktivitetit ekonomik nëse konflikti pëson përshkallëzim të mëtejshëm.
