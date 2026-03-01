Media iraniane konfirmon vrasjen e Liderit Suprem. Teherani hakmerret me goditje në të gjithë rajonin pas sulmit masiv të SHBA-së dhe Izraelit

Bota është përfshirë nga një krizë e paprecedentë ushtarake pas konfirmimit të vdekjes së Liderit Suprem të Iranit, Ajatollah Ali Khamenei. Ai mbeti i vrarë gjatë një operacioni masiv ajror të koordinuar midis Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit, i koduar si "Roar of the Lion" (Rënditja e Luanit). Lajmi konfirmohet edhe nga mediet iraniane.
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, ka deklaruar se ky operacion synon ndryshimin e regjimit në Teheran, duke paralajmëruar se sulmet do të vijojnë përgjatë gjithë javës.
Detajet e operacionit dhe reagimi i Izraelit
Ministri izraelit i Mbrojtjes, Israel Katz, e cilësoi vrasjen e Khameneit si "goditjen hapëse" të operacionit. Në një deklaratë zyrtare, Katz u shpreh se "tirani u eliminua së bashku me figura të tjera të larta të kështjellës terroriste iraniane", duke shtuar se "boshti i së keqes mori një goditje vdekjeprurëse". Burime nga Tel Avivi konfirmojnë se Izraeli është përgatitur për disa ditë luftime intensive.
Hakmarrja e Iranit: "Vala e gjashtë" e sulmeve
Irani është kundërpërgjigjur menjëherë me një valë masive goditjesh në të gjithë Lindjen e Mesme. Garda Revolucionare Islamike (IRGC) njoftoi nisjen e "valës së gjashtë" të sulmeve me raketa dhe dronë, duke shënjestruar:
Izraelin: Sirenat e alarmit kanë rënë në të gjithë territorin qendror dhe jugor.
Bazat Amerikane: Janë raportuar shpërthime të fuqishme në Doha (Katar), Bahrein dhe Emiratet e Bashkuara Arabe.
Dubai dhe Doha: Në Dubai, mbetjet e një rakete të interceptuar shkaktuan zjarr në portin kryesor tregtar, Jebel Ali. Në Katar, autoritetet raportojnë të paktën 16 të lënduar.
Irak: Shtëllunga tymi u panë mbi aeroportin e Erbilit pas shpërthimeve të rënda.
Ali Larijani, Sekretari i Këshillit të Lartë të Sigurisë Kombëtare, u zotua për një hakmarrje të përgjakshme: "Amerikanët kanë goditur popullin iranian në zemër, dhe ne do t’i godasim ata në zemrën e tyre". Ai njoftoi se po ngrihet një strukturë e përkohshme drejtuese deri në stabilizimin e situatës.
Një vend i ndarë mes zisë dhe festimeve
Vdekja e Khameneit ka prodhuar skena kontradiktore. Ndërsa regjimi ka shpallur 40 ditë zie kombëtare, raportohen skena festimesh spontane në disa lagje të Teheranit dhe nga diaspora iraniane në mbarë botën. Megjithatë, situata mbetet tragjike; një nga sulmet raportohet se ka goditur një shkollë fillore pranë një baze ushtarake, ku humbën jetën mbi 100 vajza.
Analiza: Fundi i një epoke?
Analistët e shohin këtë si fundin de facto të Republikës Islamike, por paralajmërojnë për një pasiguri të madhe. Edhe pse trashëgimtari i Shahut të fundit, Reza Pahlavi, e mirëpriti lajmin duke e quajtur Khamenein "despot gjakatar", ekspertët ngrenë pikëpyetje nëse fushata ajrore do të arrijë të krijojë një qeveri të qëndrueshme apo do ta zhysë rajonin në një luftë të gjatë e të pakontrollueshme.
