Irani mbyll zyrtarisht Ngushticën e Hormuzit: Rrezik për tregtinë globale dhe rritjen e çmimit të naftës

Irani ka njoftuar mbylljen zyrtare të Ngushticës së Hormuzit, një vendim që vjen si kundërpërgjigje e drejtpërdrejtë ndaj sulmeve të fundit ajrore të Shteteve të Bashkuara mbi objektet kyçe bërthamore iraniane në Fordow, Natanz dhe Isfahan. Ky zhvillim pritet të shkaktojë një goditje të menjëhershme në tregun ndërkombëtar të energjisë dhe në stabilitetin ekonomik global.
Reagimi i Teheranit dhe vendimmarrja Sipas raportimeve nga mediat ndërkombëtare, lëvizja u ndërmor pasi Parlamenti iranian miratoi masën emergjente. Mohammad Kowsari, anëtar i Komitetit të Sigurisë Kombëtare, konfirmoi se ekziston një konsensus i plotë për bllokimin e kalimit, ndërsa hapat ekzekutivë u koordinuan me Këshillin e Lartë të Sigurisë Kombëtare.
Pse Ngushtica e Hormuzit është kritike? Ngushtica e Hormuzit shërben si "arteria" kryesore e energjisë në botë. Ajo lidh Gjirin Persik me Gjirin e Omanit dhe është e vetmja rrugë detare nga prodhuesit e mëdhenj të Lindjes së Mesme drejt oqeaneve të hapur.
Vëllimi i tregtisë: Përmes kësaj pike kalon afërsisht 20% e furnizimit global me naftë dhe një pjesë e konsiderueshme e gazit natyror të lëngshëm (LNG).
Gjeografia strategjike: Me një gjerësi prej 33 kilometrash, korsitë e lundrimit janë vetëm 2 kilometra të gjera, duke e bërë atë një pikë tejet të ndjeshme dhe të lehtë për t’u bllokuar ushtarakisht.
Pasojat e pritshme Ekspertët paralajmërojnë se nëse bllokada vijon, çmimet e naftës mund të pësojnë rritje rekord brenda pak ditësh. Duke qenë se kjo ngushticë shtrihet midis Iranit në veri dhe Omanit e Emirateve të Bashkuara Arabe në jug, mbyllja e saj paralizon jo vetëm eksportet iraniane, por edhe ato të vendeve fqinje, duke krijuar një krizë furnizimi në shkallë globale.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd