Mot pranvere! Parashikimi për sot

Transmetuar më 01-03-2026, 07:19
Ditën e diel vendi ynë do të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme.
Moti parashikohet i kthjellët në të gjithë territorin, me vranësira të pakta deri mesatare kalimtare në orët e mesditës dhe ato të pasdites.
Era do të fryjë e lehtë me drejtim juglindje-veriperëndim me shpejtësi mesatare 6 m/s.
Në det do të ketë valëzim të forces 1 ballë.
