Horoskopi i muajit mars 2026, sipas Paolo Fox: shenjat më të favorizuara dhe ato më në vështirësi

Muaji Mars 2026 vjen me ditë më të gjata, energji të re dhe një ndryshim të dukshëm në humor. Me afrimin e pranverës, edhe dinamika personale fillon të lëvizë.
Pasqyra zodiakale e Paolo Fox për këtë muaj jep udhëzime konkrete sidomos për marrëdhëniet, punën dhe zgjedhjet personale.
Për disa do të jetë muaj nisjeje të re, për të tjerë muaj rregullimi dhe stabilizimi. Disa shenja do të duhet të ngadalësojnë ritmin, të kuptojnë më mirë çfarë duan dhe nga duhet të rifillojnë.
Fox: Çfarë të presim nga marsi 2026
Marsi nuk sjell përmbysje të menjëhershme, por hapa të vegjël vendimtarë. Do të ketë zgjedhje, sqarime, njohje të reja dhe disa ndarje të domosdoshme.
Ata që do të dëgjojnë veten me sinqeritet do ta përdorin këtë periudhë si pikënisje. Të tjerët do të kuptojnë se ndonjëherë ndryshimi i drejtimit është mënyra më e thjeshtë për t’u ndier më mirë.
Më poshtë, shenjë për shenjë, si do të zhvillohen javët në vijim.
Dashi
Fillimi është i fortë. Marsi ju rikthen iniciativën dhe dëshirën për të vepruar, sidomos në punë. Keni ide dhe vendosmërinë për t’i realizuar. Kujdes vetëm nga nxitimi. Nëse përshpejtoni tepër, mund të krijoni tensione me kolegë ose eprorë.
Në dashuri emocionet janë intensive. Tensionet e vogla mund të shërbejnë për të sqaruar çështje të mbetura pezull prej kohësh. Është më mirë të flisni menjëherë sesa të grumbulloni pakënaqësi.
Demi
Marsi nis me një klimë më të butë. Marrëdhëniet bëhen prioritet. Është moment i mirë për t’u afruar me dikë ose për t’i dhënë hapësirë një njohjeje të lindur muajt e fundit.
Në punë kërkohet durim. Mundësitë po afrohen, por jo menjëherë. Kujdesi ndaj detajeve dhe pritshmëritë realiste do të bëjnë diferencën.
Binjakët
Marsi sillet rreth komunikimit. Duhet të shprehni mendimin tuaj, edhe kur është i pakëndshëm. Në punë, qartësia do t’ju ndihmojë të shmangni keqkuptimet dhe të fitoni respekt.
Në dashuri është koha të hiqni disa mbrojtje. Nëse vazhdoni të mbroni veten tepër, rrezikoni të dëmtoni pikërisht atë që dëshironi.
Gaforrja
Emocionet do të luhaten. Disa ditë do të jenë shumë pozitive, të tjera më të rënda. Ky muaj kërkon sinqeritet, fillimisht me veten.
Marrëdhëniet mund të ndryshojnë formë. Disa forcohen, disa arrijnë në një pikë vendimtare. Edhe në punë mund të merrni një vendim të rëndësishëm, sidomos nëse ndiheni prej kohësh në një vend që nuk ju përfaqëson më.
Luani
Më në fund lëvizje. Pas javësh më statike, vijnë mundësi konkrete, sidomos në fushën profesionale. Varet nga ju t’i kapni dhe të mos i shtyni.
Në dashuri kërkohet prani e vërtetë. Personi pranë jush ka nevojë të ndiejë përfshirjen tuaj reale. Veprimet e vogla vlejnë më shumë se premtimet.
Virgjëresha: Muaj praktik, në kuptimin më pozitiv të fjalës. Arrini të vendosni rregull, të mbyllni çështje të hapura dhe të organizoni atë që e kishit shtyrë prej kohësh. Është periudhë e përshtatshme për të sistemuar dokumente, punë dhe projekte.
Megjithatë, mos lini pas dore anën emocionale. Një person pranë jush mund të ketë nevojë për më shumë vëmendje dhe dëgjim sesa mendoni.
Peshorja: Marsi ju kërkon ekuilibër të vërtetë, jo vetëm në dukje. Po i kushtoni shumë kohë detyrimeve dhe pak kujdes vetes. Të ngadalësoni nuk do të thotë të humbni kohë, por të shmangni lodhjen në fund të muajit.
Në dashuri rikthehet harmonia, veçanërisht nëse ndaloni së shmanguri bisedat e rëndësishme. Një sqarim i hapur mund të vendosë gjithçka në vend.
Akrepi: Periudhë transformimi. Disa situata ndryshojnë pa paralajmërim, por kjo nuk është domosdoshmërisht negative. Përkundrazi, lëvizjet e tanishme çlirojnë energji që kanë qenë të bllokuara prej kohësh.
Në ndjenja fjala kyçe është sinqeriteti. Të shprehni atë që ndjeni, edhe kur është e vështirë, do të shmangë keqkuptimet dhe distancat e panevojshme.
Shigjetari: Keni nevojë për ajër të ri dhe marsi jua ofron. Mundësi pune, kontakte të reja dhe projekte që rifillojnë pas një ndalese. Lëvizni, dilni, propozoni ide: muaji shpërblen ata që guxojnë.
Edhe marrëdhëniet përmirësohen. Jeni më të hapur dhe më të gatshëm për t’u përfshirë, gjë që reflektohet menjëherë në jetën sentimentale.
Bricjapi: Kërkohet durim. Po ndërtoni diçka të rëndësishme, por rezultatet nuk do të jenë të menjëhershme. Puna ecën përpara, edhe pse me ritëm të ngadaltë, dhe kërkon qëndrueshmëri.
Në dashuri është koha për sqarime. Një bisedë e qetë do t’ju ndihmojë të kapërceni keqkuptime dhe të riktheni besimin.
Ujori: Risitë ju kërkojnë. Ide kreative, projekte ndryshe nga zakonisht dhe ndryshime në marrëdhënie personale. Pranimi i asaj që vjen pa frikë do t’ju ndihmojë të rriteni më shpejt nga sa prisni.
Si në punë ashtu edhe në dashuri duhet të guxoni pak më shumë.
Peshqit: Është muaji juaj emocional. Do të keni nevojë për hapësirë për të reflektuar, për të kuptuar dhe për të riorganizuar mendimet dhe dëshirat. Nuk është izolim, por dëgjim i brendshëm.
Në dashuri lini veten të lirë. Nëse vazhdoni të përmbaheni nga frika e lëndimit, rrezikoni të mos jetoni plotësisht atë që ndjeni. /noa.al
Shënim i noa.al: Horoskopi nuk synon të zëvendësojë në asnjë mënyrë informacionin shkencor të dhënë nga mjekë dhe specialistë të fushave përkatëse. Nëse keni nevojë për këshilla të caktuara, ju rekomandojmë të kontaktoni një profesionist. Astrologjia merret me lëvizjet e yjeve dhe planetëve, megjithatë, në asnjë mënyrë noa.al nuk nxit vendime të bazuara mbi horoskopin.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
