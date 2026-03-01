Horoskopi i Paolo Fox për sot, e diel 1 mars 2026

Astrologu i njohur i televizionit italian jep si çdo ditë pasqyrën zodiakale për të lindurit në shenjat e ujit, ajrit, tokës dhe zjarrit dhe për ditën e parë të muajit të tretë të 2026.
Dashi (21 mars – 19 prill)
E diela paraqitet interesante falë Hënës në pozicion të favorshëm dhe hyrjes së Venusit në këtë shenjë. Dashuria premton emocione të forta, flirtime dhe njohje të reja, veçanërisht për të rinjtë që duan përvoja intensive. Ata që janë në një lidhje duhet të qartësojnë synimet: nëse duan diçka serioze apo preferojnë një raport më të lehtë. Në punë kërkohet kujdes, pasi disa situata mund të sjellin surpriza. Duhet të lëvizni me maturi dhe të analizoni detajet, duke dëgjuar edhe intuitën.
Demi (20 prill – 20 maj)
Dita sjell emocione të forta dhe ndjesi të veçanta, por edhe sfida për durimin. Mund të lindin polemika ose keqkuptime, madje edhe pas një suksesi personal. Jo të gjithë rreth jush kanë qëllime të mira, ndaj duhet të dalloni kush ju mbështet me sinqeritet. Në dashuri dhe familje përqendrohuni te njerëzit e afërt dhe shmangni vendimet e nxituara. Është një ditë për reflektim dhe zgjedhje të kujdesshme.
Binjakët (21 maj – 21 qershor)
Kjo është një periudhë e mirë për të parë përpara, edhe pse Mërkuri në pozicion të vështirë mund të sjellë ndjenja faji ose pendese. Kush ka lënë një punë të gjatë mund të dyshojë, por vendimi ishte i drejtë. Hëna e favorshme këshillon të kujdeseni për trupin dhe të pushoni pas stresit të kohëve të fundit. Relaksimi dhe zgjedhjet e ndërgjegjshme do t’ju ndihmojnë të rifitoni qetësinë.
Gaforrja (22 qershor – 22 korrik)
Ditët në vijim do të jenë intensive, me Marsin dhe Jupiterin që japin energji, sidomos në punë. Është momenti të hiqni dorë nga situatat që nuk ju kënaqin. Fitoret e fundit kanë forcuar vetëbesimin, por trupi ka nevojë për pushim. E diela është e përshtatshme për të planifikuar me qetësi dhe për të dëgjuar intuitën.
Luani (23 korrik – 23 gusht)
Dita sjell emocione të forta dhe ndjenja të thella. Në dashuri duhet të lini mënjanë krenarinë dhe të tregoheni më të hapur. Në punë periudha është premtuese, me mundësi të reja që do të bëhen edhe më të dukshme në muajt në vijim. Intuita dhe guximi mund të hapin rrugë të reja, ndaj veproni me besim.
Virgjëresha (24 gusht – 22 shtator)
Kjo është një ditë për reflektim, sidomos nëse keni arritur suksese kohët e fundit. Gëzimi mund të alternohet me tension për shkak të dëshirës për të ruajtur standarde të larta. Shijoni momentin dhe kaloni kohë me njerëz që ju motivojnë. Është periudhë e mirë për të forcuar lidhjet e sinqerta.
Peshorja (23 shtator – 22 tetor)
E diela sjell energji dhe mundësi, si në punë ashtu edhe në marrëdhënie. Në dashuri është moment i mirë për të qartësuar dyshimet dhe për të zgjidhur tensionet. Aktivitetet relaksuese do të ndihmojnë për të ulur stresin. Komunikimi i qartë do t’ju ndihmojë të gjeni ekuilibrin.
Akrepi (23 tetor – 21 nëntor)
Pas disa ditësh shqetësimesh, vjen një moment më i lehtë. Dielli dhe Mërkuri janë në pozicion të favorshëm, ndërsa Marsi sjell energji shtesë. Muaji mars do të jetë i rëndësishëm për marrëdhënie dhe marrëveshje të reja. Kujtimet e së kaluarës nuk ju lëndojnë më. Dita është e mirë për argëtim dhe kontakte të sinqerta.
Shigjetari (22 nëntor – 21 dhjetor)
Hëna e favorshme ju jep guxim dhe besim. Tensionet e fundit do të zbehen, sidomos në dashuri, ku nga 6 marsi pritet përmirësim. Saturni dhe më vonë Jupiteri sjellin mbështetje për vendime të rëndësishme. Ndiqni zemrën dhe merrni përgjegjësi për zgjedhjet tuaja.
Bricjapi (22 dhjetor – 19 janar)
Hëna e favorshme e bën fundjavën pozitive dhe paralajmëron një javë me mundësi. Mërkuri, Venusi, Marsi dhe Dielli japin energji dhe sukses, edhe pse disa sfida do të jenë të ndërlikuara. Në dashuri duhet reflektim. Shëndeti kërkon kujdes, edhe për shqetësime të vogla. Veproni me qetësi dhe strategji.
Ujori (20 janar – 19 shkurt)
E diela sjell ambicie, por edhe ndjenjën se rezultatet po vonohen. Kreativiteti mbetet pika juaj e fortë, megjithatë shpenzimet e papritura mund të krijojnë tension. Shmangni vendimet e nxituara dhe pushoni më shumë. Nga java e ardhshme priten mundësi të reja.
Peshqit (20 shkurt – 20 mars)
Yjet janë në anën tuaj dhe ju nxisin të shihni anën pozitive të gjërave. Ditët e para të marsit do të sjellin emocione të forta. Organizoni diçka të veçantë me partnerin ose familjen. Është periudhë e qetë dhe e favorshme për të shijuar momentet e bukura pa frikë apo hezitim.
