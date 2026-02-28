‘Operation Epic Fury’: SHBA publikon pamjet e sulmit masiv ndaj Iranit – Detajet e operacionit sekret

WASHINGTON D.C., 28 Shkurt 2026 – Komanda Qendrore e SHBA (CENTCOM) ka thyer heshtjen duke publikuar pamjet e para zyrtare të operacionit ushtarak ndaj Iranit, i koduar si "Operation Epic Fury". Imazhet dhe videot e deklasifikuara tregojnë koordinimin e saktë mes anijeve luftarake në Gjirin Persik dhe avionëve të gjeneratës së fundit në një nga fushatat më të mëdha ajrore të dekadave të fundit.
Goditje nga Deti dhe Ajri: Si u realizua sulmi? Sipas materialeve të publikuara, operacioni nisi me lëshimin e raketave kruz nga destroyer-ët amerikanë të pozicionuar në ujërat ndërkombëtare. Në të njëjtën kohë, avionët luftarakë (përfshirë modelet stealth F-35) u ngritën nga bazat rajonale dhe aeroplanmbajtëset për të goditur objektivat strategjike brenda territorit iranian.
Objektivat kryesore të goditura përfshijnë:
Sistemet e mbrojtjes ajrore: Radarët dhe bateritë e raketave që mbronin Teheranin.
Qendrat e Komandës: Pikat ku koordinon Garda Revolucionare (IRGC).
Infrastruktura Strategjike: Baza ajrore dhe depo të raketave balistike.
Mesazhi i CENTCOM: "Veprime të guximshme" Admirali Brad Cooper, Komandant i CENTCOM, vlerësoi performancën e trupave amerikane në këtë mision kompleks. "Presidenti urdhëroi veprime të guximshme dhe ushtarët tanë iu përgjigjën thirrjes me profesionalizëm të lartë," deklaroi Cooper, duke konfirmuar se sulmi ishte i sinkronizuar plotësisht me operacionin izraelit të koduar "Roaring Lion". Shkalla e operacionit Ekspertët ushtarakë vërejnë se përdorimi i termit "Epic Fury" (Tërbimi Epik) tregon shkallën e lartë të forcës së përdorur. Ky operacion nuk synonte vetëm paralajmërimin, por asgjësimin e aftësive mbrojtëse të Iranit në një kohë rekord. Publikimi i videove nga Pentagoni shërben edhe si një mjet i fuqishëm i "luftës psikologjike", duke treguar superioritetin teknologjik ndaj sistemeve iraniane. DEKLARATA E ADMIRALIT BRAD COOPER (CENTCOM): “Presidenti urdhëroi veprime të guximshme, dhe ushtarët tanë të guximshëm po i përgjigjen thirrjes. Falënderoj çdo repart: ushtarët, marinën, forcën ajrore dhe forcën bregdetare për këtë koordinim të shkëlqyer në mbrojtje të interesave tona dhe stabilitetit rajonal.”
