Kosova në ‘ethet’ e 4 marsit: Dështon marrëveshja Kurti-Hamza për Presidentin e ri

PRISHTINË, 28 Shkurt 2026 – Republika e Kosovës po hyn në një fazë kritike politike pas dështimit të takimit të dytë radhazi mes kryeministrit Albin Kurti (Lëvizja Vetëvendosje) dhe liderit të opozitës, Bedri Hamza (PDK). Edhe pse afati kushtetues për zgjedhjen e kreut të ri të shtetit skadon më 4 mars, palët mbeten të ndara, duke rritur rrezikun e zgjedhjeve të parakohshme.
Propozimet në tryezë: PDK kërkon Presidentin, VV paralajmëron garë partiake Gjatë takimit të mbrëmjes së të shtunës, Partia Demokratike e Kosovës ka paraqitur një ofertë konkrete: zgjedhjen e një presidenti nga radhët e PDK-së në këmbim të sigurimit të stabilitetit institucional. Bedri Hamza deklaroi se ky ishte propozimi i fundit i partisë së tij për të shmangur ngërçin, duke theksuar se "kontributi i PDK-së në këtë proces tashmë është përmbushur".
Nga ana tjetër, Albin Kurti u shpreh skeptik për një emër konsensual. Sipas tij, në mungesë të një dakordësie politike, procesi do të kalojë në "propozime partiake", çka nënkupton një garë të hapur në Kuvend javën e ardhshme. Kurti u shpreh se këto propozime do të bëhen publike shumë shpejt.
Çfarë ndodh nëse dështon votimi deri më 4 mars? Kuvendi i Kosovës ka vetëm pak ditë kohë për të zgjedhur pasardhësin në postin e Presidentit. Nëse deri më 4 mars asnjë kandidat nuk siguron votat e nevojshme (80 vota në dy raundet e para ose shumicën e thjeshtë prej 61 votash në raundin e tretë, por me kuorum prej 80 deputetësh prezentë), vendi automatikisht shkon në zgjedhje të parakohshme parlamentare.
Hamza e ka përjashtuar idenë e një gare thjesht formale, duke thënë se nëse shkohet në atë rrugë, "rezultati tashmë dihet", duke lënë të kuptohet se PDK nuk do të bëhet pjesë e një procesi ku nuk ka një marrëveshje paraprake për emrin.
DEKLARATA E PLOTË E BEDRI HAMZËS (PDK): “Sot, në takimin e dytë me Kurtin, PDK-ja ofroi edhe një mundësi konkrete dhe të fundit për të shmangur zgjedhjet, duke propozuar zgjedhjen e një presidenti nga radhët tona, me qëllim garantimin e stabilitetit institucional dhe tejkalimin e ngërçit politik. Kryesia e PDK-së vlerëson se kontributi ynë në këtë proces është përmbushur.” DEKLARATA E PLOTË E ALBIN KURTIT (VV): “Kur nuk ka mundësi për marrëveshje politike për propozime konsensuale, atëherë do të ketë propozime partiake. Shpresoj që javën e ardhshme të ketë garë për këtë post. Propozimet partiake do të merren vesh shpejt.”
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd