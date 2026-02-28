‘Rajoni rrezikon një rreth zjarri’! Erdogan dënon sulmet ndaj Iranit dhe bën thirrje për diplomaci urgjente

ANKARA, 28 Shkurt 2026 – Presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, ka reaguar me tone të ashpra pas operacioneve ushtarake të SHBA-së dhe Izraelit mbi territorin iranian. Përmes një deklarate zyrtare, kreu i shtetit turk paralajmëroi se Lindja e Mesme gjendet në pragun e një "rrethi zjarri" që mund të shkaktojë trauma të pariparueshme ekonomike dhe shoqërore në të gjithë rajonin.
Turqia në gatishmëri: Siguria e kufijve dhe inteligjenca Erdogan siguroi qytetarët turq se për momentin nuk ka asnjë kërcënim të drejtpërdrejtë për hapësirën ajrore apo kufijtë tokësorë të Turqisë. Megjithatë, ai konfirmoi se ushtria, xhandarmëria dhe shërbimet e inteligjencës (MIT) janë vendosur në nivelin më të lartë të gatishmërisë për të monitoruar situatën e ndjeshme te fqinji lindor.
Kritika ndaj "provokimeve" dhe thirrja për armëpushim Presidenti turk nuk i kurseu kritikat ndaj kryeministrit izraelit, Benjamin Netanyahu, duke e cilësuar atë si shkaktar të provokimeve që çuan në këtë përshkallëzim. Nga ana tjetër, ai i cilësoi si të "papranueshme" edhe sulmet e mëparshme të Iranit ndaj vendeve të Gjirit, duke kërkuar që të gjitha palët të ulen në tryezën e negociatave për të parandaluar gjakderdhjen e mëtejshme.
DEKLARATA E PLOTË E PRESIDENTIT ERDOGAN: "Jemi thellësisht të trishtuar dhe të shqetësuar për sulmet SHBA-Izrael ndaj fqinjit tonë, Iranit, të cilat filluan me provokimet e Netanyahut. Për një kohë të gjatë, kemi bërë përpjekje të mëdha për të zgjidhur mosmarrëveshjet përmes dialogut në tryezën e negociatave.
Na vjen thellësisht keq për sulmet e këtij mëngjesi, të cilat shkelin qartë sovranitetin e Iranit dhe kërcënojnë paqen e popullit mik dhe vëllazëror iranian. Ne gjithashtu i konsiderojmë sulmet me raketa dhe dronë të Iranit kundër vendeve tona vëllazërore në Gjirin Persik të papranueshme, cilado qoftë arsyeja. Rezultati i dëshiruar nuk u arrit sepse kriza e besimit midis palëve nuk u kapërcye dhe përpjekjet e Izraelit për të sabotuar procesin vazhduan. Nëse nuk mbizotëron arsyeja e shëndoshë dhe nëse nuk hapet hapësira për diplomaci, rajoni ynë rrezikon të tërhiqet në një rreth zjarri.
Për të parandaluar gjakderdhje të mëtejshme dhe vuajtje më të mëdha në rajonin tonë, të gjithë aktorët, veçanërisht ata në botën islame, duhet të veprojnë urgjentisht. Me një politikë që i jep përparësi sigurisë së vendit dhe kombit tonë, shpresojmë ta menaxhojmë me sukses këtë proces të ndjeshëm. Në të njëjtën kohë, ne do të përshpejtojmë përpjekjet tona diplomatike për të arritur së pari një armëpushim dhe më pas për t’u kthyer në tryezën e negociatave.
Nuk kemi asnjë problem sa i përket sigurisë së kufijve tanë dhe hapësirës sonë ajrore. Ushtria, xhandarmëria, policia dhe shërbimet tona të inteligjencës po marrin të gjitha masat e nevojshme në nivelin më të lartë. Si Turqi, ashtu siç kemi bërë që nga dita e parë, po bëjmë dhe do të vazhdojmë të bëjmë gjithçka që është në fuqinë tonë për të zgjidhur problemet në mënyrë paqësore. 28 shkurti la pas një grumbull të madh rrënojash. Shkaktoi trauma serioze në një nivel ekonomik, shoqëror dhe individual."
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd