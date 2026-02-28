Trump: ‘Khamenei ka vdekur! Do të më pyesin mua kë dëshiroj ta pasojë’!

Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, deklaroi sot në një intervistë për rrjetin televiziv "NBC News" se informacionet mbi vdekjen e Udhëheqësit Suprem të Iranit, Ali Khamenei, konsiderohen të sakta nga inteligjenca amerikane. "Besojmë se është e vërtetë," u shpreh kreu i Shtëpisë së Bardhë, duke iu referuar pasojave të sulmeve ajrore masive të ndërmarra gjatë ditës së sotme.
Trump bëri me dije se goditjet e koordinuara me Izraelin kanë asgjësuar pjesën më të madhe të lidershipit të lartë iranian. Sipas tij, personat përgjegjës për marrjen e vendimeve strategjike në Teheran "janë zhdukur", duke lënë një vakum të paprecedentë në strukturat drejtuese të Republikës Islamike. I pyetur me dozë sarkazme se kush mund ta zëvendësojë Khamenein, Presidenti u përgjigj se pret që në një moment pala iraniane t’i kërkojë mendim atij për emrin e ri.
Pavarësisht mohimeve fillestare nga ana e autoriteteve zyrtare në Teheran, vdekja e Ajatollahut është konfirmuar më herët edhe nga Kryeministri izraelit, Benjamin Netanyahu. Trump i cilësoi operacionet ushtarake si një "sukses të jashtëzakonshëm", duke nënvizuar se dëmet e shkaktuara në kapacitetet mbrojtëse dhe infrastrukturore të Iranit do të kërkojnë vite të tëra për t’u riparuar. Sipas Uashingtonit, këto goditje kanë dobësuar seriozisht aftësinë e Iranit për të projektuar forcë në rajon pas përshkallëzimit të fundit të konfliktit.
