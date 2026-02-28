Berisha: Agjentët e infiltruar mashtruan protestuesit duke u thënë se në vilën e Enverit ndodhej Edi Rama

TIRANË, 28 shkurt 2026 — Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha, ka reaguar pas incidenteve në zonën e ish-Bllokut, duke pretenduar se sulmi ndaj ish-vilës së diktatorit Enver Hoxha ishte pasojë e një provokimi të qëllimshëm. Sipas liderit të opozitës, agjentë të infiltruar të policisë kanë përhapur informacione të rreme mes protestuesve, duke u thënë se në atë godinë banonte kryeministri Edi Rama.
Berisha deklaroi se revolta e qytetarëve ishte një shpërthim urrejtjeje drejtuar kreut të ekzekutivit dhe jo godinave historike, por shtoi se protestuesit u devijuan qëllimisht nga personat e infiltruar. Ai hodhi akuza të rënda ndaj drejtuesve të Policisë së Shtetit, duke i cilësuar si "vasalë të pushtetit", dhe paralajmëroi se asnjë manovër nuk do ta ndalë marshimin e opozitës drejt objektivave të saj. Pavarësisht tensioneve dhe përdorimit të lëndëve djegëse, Berisha e cilësoi aksionin e sotëm si një "revoltë madhështore" që tregon vendosmërinë e mbështetësve të tij.
