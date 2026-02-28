Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Sulmi me fishekzjarre e molotov ndaj vilës së diktatorit Enver Hoxha, brenda kishte turistë
Transmetuar më 28-02-2026, 21:34

TIRANË, 28 shkurt 2026 — Një situatë e tensionuar është regjistruar mbrëmjen e sotme në zonën e ish-Bllokut, ku gjatë kalimit të protestuesve, ish-vila e Enver Hoxhës është përfshirë nga flakët në pjesën e saj të jashtme. Sipas dëshmitarëve në vendngjarje, përdorimi i lëndëve piroteknike dhe djegëse ka shkaktuar zjarr në hyrje të godinës, duke krijuar momente paniku.

Në momentin e përfshirjes së godinës nga flakët, brenda ambienteve të "Vilës 31" ndodheshin disa persona, të cilët raportohet se janë turistë të huaj që vizitonin rezidencën e kthyer në qendër artistike. Ata janë evakuuar me shpejtësi dhe nuk raportohet për të lënduar.

