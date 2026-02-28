Sulm me molotov ndaj ish-vilës së diktatorit Enver Hoxha, godina përfshihet nga flakët

TIRANË, 28 shkurt 2026 — Një incident i rëndë është regjistruar mbrëmjen e sotme në zonën e ish-Bllokut, ku ish-rezidenca e diktatorit Enver Hoxha është bërë shënjestër e një sulmi me lëndë djegëse. Gjatë marshimit të protestuesve të opozitës nëpër rrugët e kryeqytetit, drejt godinës janë hedhur disa shishe molotov, duke shkaktuar shpërthimin e një zjarri në pjesën hyrëse dhe në fasadën e objektit.
Flakët u përhapën me shpejtësi, por ndërhyrja e menjëhershme e forcave zjarrfikëse bëri të mundur lokalizimin e vatrës dhe parandalimin e djegies së plotë të brendshme të vilës. Forca të shumta policie kanë krijuar një perimetër sigurie rreth objektit, ndërkohë që situata mbetet mjaft e tensionuar. Ky akt shënon një prej pikave më të nxehta të protestës së sotme, ndërsa autoritetet kanë nisur mbledhjen e provave dhe këqyrjen e kamerave të sigurisë për identifikimin e personave që hodhën lëndët djegëse.
