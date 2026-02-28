I riu aksidenton me vdekje të moshuarin në Durrës

Një aksident tragjik ka ndodhur mbrëmjen e sotme rreth orës 19:30 në aksin rrugor Shkozet–Plepa, ku një person i moshuar ka humbur jetën si pasojë e një përplasjeje nga një automjet.
Sipas informacioneve paraprake nga Policia e Durrësit, automjeti që drejtohej nga shtetasi S. N., 23 vjeç, ka goditur këmbësorin D. T., 81 vjeç, teksa ky i fundit po kalonte rrugën. Goditja ka rezultuar fatale për 81-vjeçarin, i cili ka ndërruar jetë menjëherë në vendngjarje.
Autoritetet kanë shoqëruar drejtuesin e mjetit në ambientet e Komisariatit për kryerjen e veprimeve të mëtejshme procedurale dhe testet e alkoolit. Grupi hetimor po vijon punën në vendin e aksidentit për të sqaruar rrethanat e plota dhe shkaqet e kësaj ngjarjeje të rëndë.
