Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
I riu aksidenton me vdekje të moshuarin në Durrës
Transmetuar më 28-02-2026, 20:39

Një aksident tragjik ka ndodhur mbrëmjen e sotme rreth orës 19:30 në aksin rrugor Shkozet–Plepa, ku një person i moshuar ka humbur jetën si pasojë e një përplasjeje nga një automjet.

Sipas informacioneve paraprake nga Policia e Durrësit, automjeti që drejtohej nga shtetasi S. N., 23 vjeç, ka goditur këmbësorin D. T., 81 vjeç, teksa ky i fundit po kalonte rrugën. Goditja ka rezultuar fatale për 81-vjeçarin, i cili ka ndërruar jetë menjëherë në vendngjarje.

Autoritetet kanë shoqëruar drejtuesin e mjetit në ambientet e Komisariatit për kryerjen e veprimeve të mëtejshme procedurale dhe testet e alkoolit. Grupi hetimor po vijon punën në vendin e aksidentit për të sqaruar rrethanat e plota dhe shkaqet e kësaj ngjarjeje të rëndë.

Durrës/Informacion paraprak

Rreth orës 19:30, në aksin rrugor Shkozet–Plepa, automjeti që drejtohej nga shtetasi S. N, 23 vjeç. ka përplasur shtetasin D. T., 81 vjeç, i cili lëvizte në këmbë.

Si pasojë e përplasjes, 81-vjeçari ndërroi jetë.

Drejtuesi i automjetit, shtetasi S. N., është shoqëruar në Komisariat për veprime të mëtejshme.

Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për sqarimin e rrethanave të aksidentit

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...